綜援｜政府擬推新計劃　健全失業者須無償工作　違反罰7日綜援金

綜援計劃下的就業支援服務，將於2025年9月完結，政府擬推出新計劃，為失業受助人提供相關支援，支援形式由原有的與非政府機構個案管理人員會面、及持續求職，改為每周參與「無償工作」，違反規定者及其家庭將被停發7日綜援金額。



政府在今早（22日）的立法會福利事務委員會特別會議交代上述的新計劃，多名議員關注新計劃如何有效協助失業受助人獲得技能及經驗，重投職場，也有議員促政府要關顧受助人的尊嚴，除了提供工作選擇，也應考慮向他們發津貼。



政府在今早（22日）的立法會福利事務委員會特別會議，交代擬以試驗形式推行新的「失業受助人士支援計劃」，為期兩年，以取代原有的就業支援服務。（立法會直播截圖）

按社署規定，現時15至59歲失業健全綜援受助人，除有合理原因不能工作，例如就學、照顧幼兒、殘疾家人等，否則必須接受就業支援服務。在服務中，他們須與非政府機構個案管理人員會面、及持續求職。

這項服務將於2025年9月完結，社署擬以試驗形式推行新的「失業受助人士支援計劃」，為期兩年，以取代原有服務。勞工及福利局、及社會福利署今早（22日）的立法會福利事務委員會特別會議交代新計劃。

綜援計劃下現有就業支援服務的目標：

非政府機構須在5年半的合約期內，分別協助至少25%、及至少20%「就業支援服務」受助人覓得工作或重返主流教育達一個月及三個月。截至今年9月30日，上述百分率分別為22.8%及 17.9%。

據社署在會上補充，在23/24年度參與服務人次為1.6萬，當中成功就業達一個月的人次為1800；在2024年4月至9月底，參與服務人次則有1.2萬，成功就業達一個月人約為830。



勞工及福利局首席助理秘書長(福利)陳雅詠指，現有就業支援服務已提供相當密集輔導，但仍有部份人就業就學意願弱，當中年長、低學歷人士尤為明顯，故希望以另一模式的服務再推動。（立法會直播截圖）

勞工及福利局首席助理秘書長(福利)陳雅詠在會上提到，現有服務已提供相當密集輔導，但仍有部份人就業就學意願弱，當中年長、低學歷人士尤為明顯，故當局擬借助另一模式的服務再推動。

在新計劃下，當局會要求15至59歲失業健全綜援受助人，每周參與一次由營辦機構安排的無償工作，每次至少一小時，直至覓得有薪工作、或重返主流教育。違反規定者及其家庭將被停發7日綜援金額，罰則與現有服務所規定的相同。

勞聯勞工界議員周小松提到，新計劃未有針對受助人技能提供培訓，質問當局為何有信心能夠藉著計劃提升受助人的就業技能。（立法會直播截圖）

會上多名議員關注新計劃如何有效協助失業受助人獲得技能及經驗，以重投職場。勞聯勞工界議員周小松提到，新計劃未有針對受助人技能提供培訓，質問當局為何有信心能夠藉著計劃提升受助人的就業技能。他也質疑，提供工作的機構會否因而獲得無償的勞動力。

陳雅詠回覆指，現時再培訓局、勞工處已有提供培訓，希望藉此分工，避免資源重疉。她又指，提供工作的機構也要投入人力，監督受助人工作，不會向相關機構索取金錢。

她續指，現時失業健全綜援受助人中，約有一半年齡介乎50至59歲，當中不少人因學歷及技術水平偏低，就業能力似乎相對較弱，冀新計劃能讓他們定期參與工作、在職場與人接觸、合作，逐漸培養工作習慣。

議員江玉歡則提到，現有服務令人有停滯不前的感覺，認為「改革係應該」，惟她提醒政府要關顧受助人的尊嚴，提供工作選擇，也應考慮向他們發津貼，「受幫助對象都有權利、有尊嚴，唔係拎左政府錢就咩都要去做。」