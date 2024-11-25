長者安居協會：疫後長者多活動　上個冬季跌倒求助較全年增一成

天氣逐步轉冷，長者手腳關節易僵硬，行動較為不便，跌倒風險增。長者安居協會今（25日）指，上個冬季平均每月接獲400宗長者跌倒求助個案，數字比往年增加，料與疫後老人家多外出活動，跌倒個案升有關。協會建議長者，冬季來臨，需注意家居安全，避免做危險動作，如快行、搬運重物等，並儘量穿著輕身保曖衣物。



王虹虹（右）指，上個冬季平均每月接獲約400宗長者跌倒求助個案。（賴卓盈攝）

2023年12月至今年2月期間，長者安居協會平均每月接獲400宗長者跌倒的平安鐘求助，比全年其他時間的求助宗數多出13%。王虹虹指，由於長者的肌肉在冬季較弱，加上穿著較多厚重衣物，容易失平衡導致跌倒，嚴重者可致盤骨碎裂。

她又指，該數字比起以往的冬季求助數字有輕微上升，當中以室外求助較多。她解釋，疫後不少長者開始到戶外運動，或增跌倒風險。

協會建議長者，冬季來臨，需注意家居安全，避免做危險動作，如快行、搬運重物等，並儘量穿著輕身保暖衣物，切勿臃腫，多飲暖水和保持適量運動。若果天氣穩定，穿著足夠防寒衣物後，可以外出做溫和活動。