長者跌倒｜葵涌安老院九旬老婦遭推跌後不治 患肌少症易跌倒

近日，葵涌荔枝嶺路一間安老院發生了誤殺案。事發周日（20日），兩名年過九十的女院友疑因瑣事起爭執，94歲女事主疑遭93歲女院友推撞並跌倒在地上。經送院後治理後延至周三（23日）凌晨不治。

警方經進一步調查後，將傷人案改列作誤殺案。警方稍後將安排為死者進行驗屍，以確定其死因。葵青警區重案組正積極調查案件。



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衛生署：跌倒為本港最常見損傷 年齡愈大愈易跌傷！

根據衞生署發表《2018年非故意損傷統計調查報告書》，本港最常見導致損傷成因是跌倒，佔所有損傷事件的39.4%。另外，調查亦發現損傷意外會按年齡上升，當中0至4歲的小孩百分比最低，只得2%；5至14歲的小童亦只得2.6%；但25歲至64歲的組別，達3.3％至5.2%。至於75歲及以上長者的百分比則最高，達到7.4%。

研究亦發現，具有４因素會比較容易出現損傷，包括：

1. 長期功能障礙



2. 獨居



3. 患有慢性疾病



4. 經常飲酒



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長者易跌倒5大成因

長者跌倒是一個多因素的問題，涉及身體的各個方面，以下是一些可能導致長者跌倒的主要成因：

1. 平衡和步態問題：這包括肌少症、步態不穩、腳部問題、骨骼疾病等，這些因素可能使長者的平衡能力下降，增加跌倒的風險。



2. 視覺問題：視力衰退或其他視覺問題可能使長者難以識別障礙物或不穩定的表面，增加跌倒的風險。



3. 神經系統問題：神經系統疾病或損傷，如中風、帕金森氏症等，可能影響長者的協調和平衡能力，增加跌倒的風險。



4. 藥物副作用：某些藥物（如鎮靜劑、降壓藥等）可能引起頭暈、血壓下降或平衡問題，增加跌倒風險。



5. 環境因素：不安全的居住環境、地面滑溜、過度雜亂的空間等，也可能導致長者跌倒。



為預防長者跌倒，我們可以做什麼？（按圖看清👇👇👇）

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如何預防肌少症？

肌少症（Sarcopenia）是指人體肌肉質量和功能的慢性退化狀態。肌肉是我們身體的主要運動器官，除了提供力量和運動功能外，還對代謝和整體健康起重要作用。當人們年紀增長時，肌肉質量和功能逐漸下降，這種現象就被稱為肌少症。主要特徵包括肌肉質量的減少和肌肉功能的下降。

要預防肌少症和保持肌肉狀態，就必須定期運動及攝取充足且均衡的營養，以避免身體消耗肌肉作為能量來源，以下是一些預防肌少症的方法：

1. 適度運動：定期參與適度的身體活動，包括有氧運動（如散步、慢跑、游泳）和抗阻力訓練（如舉重、彈力帶運動），這些運動可以增強肌肉力量和質量。



2. 均衡飲食：確保攝取足夠的蛋白質，因為蛋白質是肌肉的主要組成部份。多攝取富含蛋白質的食物，如瘦肉、家禽、魚類、豆類、堅果和乳製品。



3. 補充維生素D：維生素D有助於骨骼健康和肌肉功能。如果您的體內維生素D不足，醫生可能建議您補充維生素D。



4. 控制慢性疾病：有效控制慢性疾病，如糖尿病和心血管疾病，可以減少肌少症的風險。



5. 避免久坐：長時間久坐對肌肉健康不利。盡量每隔一段時間起身活動，避免長時間固定姿勢。



6. 戒煙和限制酒精：吸煙和過量飲酒都會對肌肉健康產生負面影響，應該盡量避免或限制其使用。



7. 定期體檢：定期接受身體檢查，包括肌肉質量和功能評估，以及其他相關指標的檢查，有助於早期發現和處理肌少症。



▼常見2個錯誤步姿：（按圖👇👇👇）