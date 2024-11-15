長者跌倒｜一文盤點跌倒６大成因 治療師教路：預防跌倒關鍵措施

長者跌倒後果可以很嚴重，及早預防才是正確之道！由於長者的復元能力較弱，跌倒不但會影響長者的自我照顧能力及生活質素，在心理層面上，曾經跌倒的長者亦可能會對自己的能力失去信心，甚至因害怕再跌倒而避免外出。



現年83歲、被譽為「香港四大才子」之一的蔡瀾，去年為救太太不慎跌倒，導致股頸骨摔碎，至今仍須以輪椅代步。由於無法維持獨立生活，蔡瀾更需要每月聘請8人團隊來照顧自己，，從助理管家到專業醫生護士全天待命，當中更包括秘書、助手及司機，估計每月最少花費50萬，當中支出一般人難以負擔。而其妻子亦在跌倒不久後離世，可見「跌倒」可對長者造成極大影響。

有見及此，本文就邀請到治療師分享長者容易跌倒的成因，以及有什麼方法可以幫助長者預防跌倒。

6大長者跌倒原因

治療師指，導致長者容易跌倒的主要原因有６個：

1. 平衡力下降



隨著年齡增長，身體平衡能力和協調性通常會減弱。這是由於神經系統功能的衰退，以及內耳平衡器官的退化。當平衡力下降時，長者在行走、轉彎或站立時更容易失去穩定性，因此容易跌倒。

2. 肌肉力量減少



伴隨年齡增長，除了平衡力會減弱之外，身體的肌肉質量和肌肉力量亦會下降，這亦是在長者身上經常見到的「肌少症」。當身體的肌肉量減少時，支撐身體、維持平衡和快速反應的能力都會降低，這使得長者在面對跌倒時難以有效地保持穩定。

3. 視力衰退



視力下降是長者身上普遍出現的情況。隨著眼睛功能的衰退，長者可能難以清晰地看到周圍的環境和障礙物，由於對周圍環境的感知能力下降，長者可能無法及時發現地面障礙物或不穩定的地面，使其更加容易絆倒或撞跌。

4. 慢性疾病



高血壓、糖尿病等常見的慢性疾病會對身體機能產生負面影響。這些疾病可能導致身體虛弱、運動能力下降、反應速度減慢，進而增加跌倒的風險。學會預防或管理這些慢性疾病、保持身體健康狀態亦是預防跌倒的重要一環。

5. 藥物副作用



一些長者常用的藥物，例如安眠藥、降血壓藥、降血糖藥及止痛藥等，都可能會引致頭暈、疲倦、平衡失調等副作用，當這些副作用出現在長者身上，就有會增加他們跌倒的風險。尤其夫是當老年人可能需要同時服用多種藥物，藥物之間的相互作用和副作用就有更大機會對身體產生負面影響，影響平衡和穩定性。

6. 居家環境陷阱



很多時候發生跌倒事故的地方都是家中，其實居家環境中的雜物和危險因素往往是導致跌倒的常見原因，例如，地面上的雜物、濕滑的地板、不穩定的家具或缺乏扶手的樓梯都可能增加跌倒的可能性。確保居家環境安全，減少潛在的跌倒風險因素對於預防長者跌倒至關重要。

治療師強調，其實很多時候跌倒事故都是能夠避免的，最重要的是多留意長者的生活環境，以及維持身體健康，這也是醫生通常會建議長者多做運動的原因。不過，很多長者都有行動不便的問題，即使想出外做運動家人又未必放心，面對這些情況長者該如何是好？

「居家運動」不需離開屋企 身處家中仍能強身健體！

治療師指，經歷新冠疫情，人們在家的時間變長、以及科技的發展，助長了「居家運動」的趨勢。時至今日，市面上愈來愈多「居家運動科技」可供長者們選擇。長者可能會對「居家運動科技」的概念感到陌生，但這其實就是指利用科技和創新工具來協助人們在家中進行運動和健身活動。

其中，包括健身應用程式、智能健身器材、虛擬健身課程等，讓使用者可以便捷地進行健身鍛煉、監控健康狀況，並享受個人化的運動體驗。這些技術的目的是使居家運動更加方便、有趣和有效，促進人們保持健康的生活方式。

居家運動科技４大好處

治療師解釋，對長者的好處主要體現在４個方面：

1. 增加趣味性，提升參與感



傳統運動適合長者的運動，例如跑步、健體操或游泳等，可能會令長者感到單調乏味，導致他們缺乏動力和難以堅持。但透過遊戲化運動科技，例如虛擬健身遊戲或互動式應用程式，讓運動變得更有趣和挑戰性，激發了長者的參與感和動力，有助於持之以恆地進行運動。

2. 實時反饋，確保動作正確



居家運動科技通常提供即時反饋功能，例如在螢幕上顯示正確的動作示範或即時錯誤提示。這有助於長者了解他們的動作是否正確，並可以即時做出調整，從而降低因姿勢不正確而導致的受傷風險。

3. 每日短時訓練，效果顯著



大部份長者都因年齡及健康狀況而無法長時間進行運動，這亦大大減弱了他們外出運動的動力。然而，採用居家運動科技便不需再為活動時間感到煩惱。長者可以自由選擇訓練的時間，每日只需15分鐘運動，便能有效提升平衡力、肌肉力量和柔軟度，有助於預防跌倒和維持身體機能。

4. 遠程操控，省去舟車勞頓



透過結合治療師平台的居家運動科技，治療師可以遠程監控和指導長者進行運動訓練，無需長者外出，也能獲得專業的指導。這種方式不僅省去了舟車勞頓的時間和麻煩，還確保了長者在運動過程中得到適當的支持和指導。

治療師提醒，長者一旦跌倒，不但要面對漫長的復元期，還可能會負上心理創傷，同時又會增加再次跌倒的風險。因此，預防跌倒對長者的健康至關重要。透過使用居家運動科技等方式，可以有效地降低跌倒風險，幫助長者保持健康和穩定的生活。