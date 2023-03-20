外傭團體請願反對修訂職業介紹所實務守則　指坊間跳工指控不屬實

政府計劃修訂《職業介紹所實務守則》，以打擊外傭跳工的行為。亞洲移居人士聯盟約20人今日（20日）到海港政府大樓外請願外對修例，指坊間對外傭跳工的指控並不屬實，強調終止合約大部分是由僱主提出，她們擔心修例後外傭是否跳工由政府決定，影響到日後的工作。



+ 1

聯盟發言人Dolores Balladares指出，跳工是無知者用來散播對家庭傭工的仇恨和歧視的虛構說法，指出外傭轉工後只可留在香港兩星期，強調外傭不會主動轉僱主或跳工。Dolores又認為，指控外傭跳工並不公平，甚至涉及歧視，外傭亦應享有香港勞工的權利，即使轉工亦應是合理的權益。

修訂守則令外傭擔憂並感歧視

她又指局方提出修訂《職業介紹所實務守則》令外傭感到十分擔憂，外傭是否跳工則由局方判斷，「如果他們說是，那日後便有機會不能再來港工作。」而大部分的外傭都會盡力完成合約才轉工，大部份終止合約都是由僱主提出，外傭沒有合理理由都不會要求終止合約。

聯盟又指，外傭對本地的經濟有重大貢獻，提到在2018年外傭為香港經濟貢獻126億元，並且持續提升。而過去3年疫情期間亦在家庭中照顧孩子、老人和寵物，確保他們舒適度日，更是抗疫的前線。局方提出的修例令他們感受到在香港社會的付出並未得到充分的認可。

聯盟最後向勞工及福利局遞交請願信，在局方代表接信後和平散去。