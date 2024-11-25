德昌電機前經理　隱瞞與供應商董事有關係獲740萬　認欺詐罪候判

德昌電機前經理，涉嫌未向公司申報他與其中一間供應商的唯一董事育有一女，令公司向該供應商發逾1300張電子零件採購訂單，6年半年內獲貨款逾7千萬，該經理並從中取得740萬元。該經理今(25日)在高等法院承認欺詐罪，高等法院法官陳慶偉將案件押後至12月4日判刑，被告獲准保釋。



被告佘日榮，60歲，德昌集團前經理，承認兩項欺詐罪，違反《盜竊罪條例》第16A條。

被告余日榮在高等法院承認兩項欺詐罪。(黃浩謙攝)

僱員須披露可能存在的利益衝突

案情透露，上市公司德昌電機控股有限公司及其子公司，從事驅動系統製造和銷售業務。公司有處理利益衝突的政策，僱員不得參與任何供應商或客戶的業務，並須披露可能存在利益衝突的關係。

被告於2006年加入德昌集團，2015年升為經理，負責為集團挑選合適的供應商及採購電子零件。

益騰被列為供應商6年半獲1300張定單

廉署接獲投訴並作調查後，發現被告於2010年9月，核准益騰企業有限公司加入德昌集團的認可貨物供應商名單。德昌於2010年9月至2017年3月，向益騰批出逾1,300張電子零件採購訂單，並支付逾7,000萬元貨款。

被告與益騰唯一董事育有一女

惟被告期內未向德昌集團他與益騰可能存在利益衝突的關係，因被告與益騰的唯一註冊董事兼股東，育有一名女童，他從來沒向德昌申報二人關係，以及他在益騰的權益。如德昌知有這樣的關係，不會把益騰列為供應商及向其發出訂單。德昌期內支付予益騰逾7千萬元貨款，被告從中取得約740萬元。

廉署建議須制定清晰申報機制

廉署建議商業機構為僱員制定清晰的處理利益衝突指引及申報機制，並提醒私營機構僱員應避免利益衝突，適時向僱主作出相關申報。僱員在處理職務上隱瞞利益衝突使自己或親友從中獲利，有可能觸犯《防止賄賂條例》或其他刑事罪行。

案件編號：HCCC 35/2024