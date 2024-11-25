人才子女｜家長如不獲續簽　子女無法續留港讀書　教育局籲要準備

立法會新來港人才快速融入香港事宜小組委員會今（25日）召開會議，有議員問及如來港人才不獲續簽，子女就學應如何安排，教育局副局長施俊輝表示，如家長不獲續簽，子女也無法獨自留港，這是同時考慮到學生的照顧。他期望家長及早準備，在續簽期前與校方保持溝通。



勞福局副局長何啟明補充，入境處會審視每一個案，作彈性處理，例如給予短期簽證，讓申請者有時間為子女在內地找學位。



教育局副局長施俊輝。（資料圖片/盧翊銘攝）

施俊輝：從照顧同學角度出發

立法會新來港人才快速融入香港事宜小組委員會今（25日）召開會議，討論對人才子女的教育支援。立法會議員林振昇在會上提及，經人才計劃來港者在最初階段不需工作，如兩三年後不獲續簽，但子女已入讀本地學校，應如何處理、能否繼續留港讀書。

教育局副局長施俊輝回應指，受養人的身分與高才掛鉤，如家長不獲續簽，子女亦已不符合留港條件，會喪失教學資格。他續道，從照顧同學的角度出發，子女也無法獨自留港。他期望經人才計劃來港者與校方保持溝通，並在差不多續簽前準備相應安排，「忽然不能上學，會影響學生。」

何啟明：入境處會彈性處理 如給予短期簽證

勞福局副局長何啟明補充，入境處會審視每一個案，作彈性處理，例如給予短期簽證，讓申請者有時間為子女在內地找學位。而如果是A類申請者，則可以由兩年簽證延長至三年。

立法會議員林振昇。（資料圖片/黃浩謙攝）

現階段不掌握受養人在港就學的數據

另外，會上多名議員追問局方有沒有受養人在港就學的數據，施俊輝表示現階段不掌握相關數據，他說：「來港就等同本地同學，不會再分如何來港。」他強調會檢視和留意學位的供求轉變，並與勞福局及人才辦作整體部署，確保學位充裕。

他指「如果入咗學校，已經唔係規劃」，認為做入學統計並不足夠，而是需要做超前部署，「如果學位不足，收返嚟嘅數都冇用。」

立法會議員鄧飛指有「都市傳說」國際學校增加。（資料圖片／盧翊銘攝）

寄宿需求增 校內難有位建宿舍

另外，立法會議員嚴剛關注部分人才家長兩地走，其子女的寄宿需求增加，問教育局會否考慮提供寄宿安排。施俊輝表示，大部分學校沒有位置建宿舍，但有與部分直資學校討論過此需求，如果校內有地方，而學校願意，局方願意就此商討協調。

立法會議員鄧飛提及，有「都市傳說」指公營學校合併或面臨殺校，但國際學校增加。施俊輝指，不同類型的學校不時面對困難、挑戰，包括私立學校沒政府資助，亦會有經濟困難，「傳說都是傳說，最緊要學校按自己辦學特色去發展。」