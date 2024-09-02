小學淨減26班小一　校長會：人才子女無助「救火」　料明年續縮班

適齡學童持續減少，小學陷縮班殺校潮，本學年全港官津小學縮減68班小一，淨減26班小一，相比去年同期淨減53班小一，今年縮班情況稍為緩和。



資助小學校長會副主席、油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀分析，除因「高才通」等人才計劃申請人的子女來港讀書數目增加，個別學校亦有移民潮的回流學生。不過，她認為，大多人才子女集中於高年級插班，對小一收生和開班幫助有限，預視下學年學界縮班情況繼續。



+ 3

新油天迎學年接獲270個插班申請 高才通子女佔4成 無小一生

新學年全港官津淨減26班小一，較去年同期少一半。陳淑儀認為，反映人才子女來港讀書，有機會稍為緩減縮班，不過，若期望為學界「救火」，則並不現實，因高才通計劃子女大多於高年級插班，而非釐定「開班線」數目的小一。

陳淑儀以油蔴地天主教小學（海泓道）為例，今年透過「高才通」等人才計劃而來的學生集中在高年級，今年約270個插班申請中，高才通佔4成，而小一則沒有取錄優才計劃和高才通的子女。

她形容，部分幼稚園及小學取錄高才通的學生人數較中學少，預計出生人口及學齡人口下跌下，明年縮班情況繼續。

校長陳淑儀表示，「適齡學童人口下跌，要靠高才（子女）幫助，暫時睇唔到可以。」（資料圖片/黃浩謙攝）

灣仔區逆流淨加6班 該區校長稱主因全區推小班教學

學齡人口減少，灣仔區小學卻「逆流」加班，小一淨加6班。翻查資料，屬灣仔校網的北角官立小學（雲景道）今年起停收小一。

位於灣仔的寶覺小學，新學年由兩班增至三班，該校校長、灣仔區校長聯會主席鍾麗金解釋，主因是灣仔區實行全區小班教學，由過往大班30人一班，改為小班25人一班，加上當區小一人數與往年差不多，令各校收生更平均。

至於高才通子女插班是否加班因素之一，她相信亦有關係，留意到人才計劃家長或較多選擇居於港島區，而灣仔區校網亦有不少傳統名校，對他們有一定吸引力。不過，她指，整體全級人數與往年差不多，入讀寶覺小學的高才通子女不算特別多，亦分散就讀不同年級。

灣仔區學校明年會否繼續加班，她表示仍是「未知數」，要視乎高才通學生的走向，以及政府政策，認為每一年都有其複雜性。