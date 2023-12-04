退伍軍人病｜衞生署上周錄3宗呈報　70歲女病人潛伏期內曾到內地

衞生署衞生防護中心表示，在11月26日至12月2日期間，錄得3宗退伍軍人病個案呈報，其中一位確診者在潛期內曾到內地，被列為輸入個案。截至12月2日，今年錄得116宗退伍軍人病個案。



衞生署衞生防護中心今日（4日）公布退伍軍人病個案最新數字，在11月26日至12月2日期間，錄得3宗退伍軍人病個案呈報，包括兩宗社區感染個案，以及1宗輸入個案。該宗輸入個案為一位70歲患有長期病患的女病人，於潛伏期內曾到內地。

另外兩宗社區感染個案則為一位89歲患長期男病患，居於西灣河太安樓；以及71歲過往健康良好女病人，居於西貢西貢正街。

退伍軍人病今年迄今錄116宗

截至12月2日，今年錄得116宗退伍軍人病個案。2022年及2021年分別有80及69宗。

衞生署衞生防護中心指，市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻等情況會增加患病風險。

衞生署衞生防護中心指續指，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱等易受感染人士需時刻採取相關預防措施，例如，以無菌水或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口；避免使用加濕器或其他可產生霧氣的設備。

另外，淋浴也可能產生細小的霧氣，如要使用加濕器或其他可產生霧氣的設備，應使用無菌水或煮沸後剛冷卻的食水，不應直接從水龍頭注水入盛水器。此外，應按照製造商的指示定期清洗及保養加濕器或設備，不要讓設備儲存積水。每日傾倒盛水器的水，然後抹乾容器的所有表面，並且換水。