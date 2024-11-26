文藝創意產業發展藍圖提71措施　楊潤雄：不會一成不變　適時優化

政府今日（26日）公布《文藝創意產業發展藍圖》，目標令香港成為「中外文化藝術交流中心」，在四個範疇共推行71項措施。其中在「弘揚中華傳統優秀文化，發展香港特色文化內涵」的發展方向，文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，將推廣嶺南文化特色，培養熟悉中華文化人才，配合愛國主義教育。

楊潤雄強調，文化創意產業其中一個特質是會隨著時間及社會發展不斷演變，具體措施不會一成不變，會適時優化藍圖措施，目標10年後文創產業增加價值增至逾2,000億元，就業人數達26萬人。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，將推廣嶺南文化特色，培養熟悉中華文化人才，配合愛國主義教育。（盧翊銘攝）

涵蓋弘揚中華文化配合愛國主義教育

楊潤雄指，《藍圖》四個發展方向分別為「弘揚中華傳統優秀文化，發展香港特色文化內涵」、「發展多元及國際化的文化藝術產業」、「建立國際平台，促進中外文化藝術交流」、以及「完善文藝創意產業生態圈」，每個方向涉及14至24項措施。

當中「弘揚中華傳統優秀文化，發展香港特色文化內涵」共有四個重點，包括完善博物館體系；推廣嶺南文化特色；舉辦及資助更多活動、交流、合作；培養熟悉中華文化人才，配合愛國主義教育；此範疇將推行16項措施。

「發展多元及國際化的文化藝術產業」方面，四個重點包括：打造香港成為創意之都、打造香港成為流行文化之都、提升硬件數量和質素、增進文化氛圍和拓展公眾參與；此範疇將推行17項措施。

「建立國際平台，促進中外文化藝術交流」方面，香港會繼續發揮聯通國際的優勢，成為文化創意交流的樞紐，吸引旅客。三個重點包括：鞏固香港成為國際文化盛事之都；利用香港國際化策略及創作技巧，推廣香港及傳統優秀文化；吸引內地、海外藝團及藝術工作者進行交流，有關範疇將推行14項措施。

「完善文藝創意產業生態圈」方面，楊潤雄表示將全方位支援有關發展，鼓勵私營市場參與文創產業，促進更多跨界別及跨領域合作。此範疇五項重點包括：推動文化藝術及創意之鋒，建設香港文藝創意產業鏈；完善文創人才庫的生態鏈；增強市場力量；扶植產業及開拓內地及國際市場；加強硬件配套；並會推行24項措施。

目標10年後文創產業增加價值增至逾2,000億元

楊潤雄指，會適時優化藍圖措施，目標10年後文創產業增加價值增至逾2,000億元，就業人數達26萬人。