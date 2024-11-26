文藝創意產業發展藍圖｜研設藝團資助進出機制　不達標或削資助

政府今日（26日）公布《文藝創意產業發展藍圖》，目標令香港成為「中外文化藝術交流中心」，在四個範疇共推行71項措施。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，將全面檢討現時資助藝團的制度，對於有人提出擴大「九大藝團」，他表示當局在檢討過程中，不會排除任何可能性，故要研究「進出機制」。霍啟剛亦指，「表現優秀嘅藝團可以『上車』獲資助，但同時亦有賞罰分明制度，持續不達標嘅藝團會有削減資助。」



《藍圖》提出增強市場力量，推動產業化。楊潤雄稱，文化藝術資源不應只由政府付出，而是全社會參與；霍啟剛亦表示，希望創作者思考市場元素。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，將推廣嶺南文化特色，培養熟悉中華文化人才，配合愛國主義教育。（盧翊銘攝）

《藍圖》四個發展方向分別為「弘揚中華傳統優秀文化，發展香港特色文化內涵」、「發展多元及國際化的文化藝術產業」、「建立國際平台，促進中外文化藝術交流」、以及「完善文藝創意產業生態圈」，每個方向涉及14至24項措施。

全面檢討現時資助藝團制度

「完善文藝創意產業生態圈」方面，《藍圖》亦提出開拓多元發展階梯，將全面檢討現時資助藝團的制度，包括主要表演藝團、中小型藝團和粵劇的資助制度，以及表演場地的預訂分配制度。引入以表現和藝術水平掛鈎為標準的制度，包括採用績效指標作為評核準則，擴大觀眾群，以及建立主要表演藝團的「進出機制」，推動藝團持續創新，精益求精，並增加流動性，讓具實力的中小藝團有上游的機會。

政府今日（26日）公布《文藝創意產業發展藍圖》，目標令香港成為「中外文化藝術交流中心」，在四個範疇共推行71項措施。（盧翊銘攝）

霍啟剛：設賞罰分明制度 持續不達標藝團將削資助

藝發局主席霍啟剛見記者時表示，藝發局會探討優化資助項目及計劃的可能，包括進一步簡化現有資助計劃，為藝團和藝術家提供更大彈性；以及提升資助計劃上限，鼓勵業界提交大型及善用藝術科技的計劃，推動多元發展。

霍啟剛又指，藝發局亦會檢視資助藝團制度，希望完善年度資助評核機制及進出機制，「表現優秀嘅藝團可以『上車』獲資助，但同時亦有賞罰分明制度，持續不達標嘅藝團會有削減資助」，以製造「健康生態圈」。

香港藝術發展局主席霍啟剛。（盧翊銘攝）

楊潤雄：並非因現行機制「出現很大問題」才做檢討

文化體育及旅遊局局長楊潤雄見記者時表示，資助機制存在已久，是時候做檢討，強調並非因現行機制「出現很大問題」。對於有人提出擴大「九大藝團」，他表示當局在檢討過程中，不會排除任何可能性，故要研究「進出機制」，如有藝團「畢業離開」，政府便會減少相關資助。

至於評核藝團是否獲資助有何準則？楊潤雄稱不會考慮單一因素，除了考慮藝術水平，也要顧及藝術發展方向及效益等。霍啟剛補充，規模大的藝團不會較有優勢，並強調會運用行之有效、由專家組成的審批員制度，評核藝團是否獲資助。

楊潤雄：文化藝術資源不應只由政府付出

《藍圖》提出增強市場力量，包括推出「重點演藝項目計劃」，吸引私人資金，配合政府資助及場地支援，培育具代表性的本地大型表演藝術創作成為品牌項目；亦會擴闊「創意智優計劃」策略目標至商業項目，吸引更多私人市場資金投入至文創項目。

楊潤雄稱，文化藝術資源不應只由政府付出，而是全社會參與，「政府固然有推動（產業）的作用，但市場力量及其他持份者一同參與，都可以幫到文創界發展。」霍啟剛亦表示，希望創作者思考市場元素，例如顧及大灣區觀眾。

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《施政報告》中提及文化體育及旅遊局未有如期發表《文藝創意產業發展藍圖》，楊潤雄解釋，政府擬定《藍圖》時曾作出多次修訂，每次與業界商討時都有新得著，要再制定新擬稿方法，強調現在公布是好時機。