銀行高層涉一夜4度企圖強姦前女下屬　陪審團一致裁定4罪不成立

銀行高層涉酒後一夜4度企圖強姦前女下屬，女方稱遭禁錮無法離開，被告則指是女方主動要求交歡。男高層否認4項企圖強姦罪，案件由4男3女陪審員審理，陪審團今早(26日)約12時退庭商議7小時，一致裁定被告4項企圖強姦罪不成立。



被告張進国，56歲，來自內地。他被控於2021年6月19日，在牛頭角沐寧街2號啟德1號某單位，四度企圖強姦女子X，案發時X由內地派到香港工作，庭上透露X年近40歲。

被告張進国否認控罪在高等法院受審。(黃浩謙攝)

控方案情指，事主X與被告均由內地來港，曾在同一間銀行工作。X離職後兩人私下有繼續聯絡，但兩人由始至終只有工作或朋友關係，亦沒有追求對方。

被告邀X到其家看珍貴的畫

2021年6月18日晚上，被告相約X見面，並稱想介紹一名男士予X認識。3人飲至約凌晨2時，被告友人先行離開。X擔心被告喝醉，遂坐的士送被告回家。下車時，被告邀X到他家看一幅珍貴的畫，其後在寓所4度企圖強姦X，亦曾咬X的下體。

X稱曾遭被告強行擘開雙腿

事主X庭上供稱，她不夠力反抗被告，遭被告強行擘開雙腿。X指被告會對不起其妻子，惟被告沒理會，即使X哀求亦不准她回家。

辯方指X曾主動表示想做

辯方案情則指，X當晚自願到被告家，兩人在家中傾談後一同入睡房看畫，兩人並有親熱，X曾讚被告有特殊男人魅力，更主動表示「想做」，惟兩人嘗試性交時因被告下體反應不大未成事。X後來得知被告不會離婚後而感到不忿，氣氛尷尬，X自行回家。閉路電視所見，X離開時神態輕鬆，不似曾被禁錮一晚。X否認說法。

案件編號：HCCC114/2023