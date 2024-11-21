銀行高層涉一夜4度圖姦　辯方指事主稱想要　惟被告下體反應不大

銀行高層涉一夜4企圖強姦前女下屬案續審，女事主X今（21日）在高等法院續接受辯方盤問。辯方指出案情，指X當晚自願到被告家，兩人在家中傾談後一同入睡房看畫，兩人並有親熱，X曾讚被告有特殊男人魅力，更主動表示「想做」，惟兩人兩度嘗試性交，恉因被告下體反應不大未成事。X後來得知被告不會離婚後更感不忿，氣氛尷尬。閉路電視所見，X離開時神態輕鬆，不似曾被禁錮一晚。X否認說法。



被告與事主均來自內地

被告張進国，56歲，來自內地。他被控於2021年6月19日，在牛頭角沐寧街2號啟德1號某單位，四度企圖強姦女子X，案發時X由內地派到香港工作，庭上透露X年近40歲。

被告張進否認4項企圖強姦罪，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

被告與X入房看能令心情平和的畫

辯方在盤問X時，指出辯方案情，指X當晚自願進入被告家，兩人在客廳聊天期間，X問被告的妻子何時回來，被告稱其妻兒在北京，疫情關係不確定回港時間。兩人續談到一幅有助心情平和及安睡的畫，X提出看畫，被告便與X到睡房看畫，期間被告沒拉扯X。

X指被告有特殊的男人魅力

睡房談天期間，X問被告「風總」有沒有女朋友，被告稱可能有人已經介紹了。X接著稱被告身上有種特殊的男人魅力，被告問：「我長成這樣有甚麼特殊魅力？」X稱被告的親和力很強，又問被告覺得她如何。

被告下體反應不大未成事

其後兩人越靠越近，互相擁吻撫摸，X稱她「真係想做」，並叫被告戴安全套。X主動脫去上衣，被告幫她脫下牛仔褲。兩人親熱一會後，X幫被告戴安全套，並嘗試以男上女下方式性交，由於被告下體反應不大，被告主動要求停止。

睡醒後再嘗試仍不行

兩人之後睡著，醒來後再次親熱，X問被告「想唔想再做」，被告再戴套並嘗試性交，惟因不能完全勃起而未成事。兩人聊天時，X問若被告妻子回來後，3人如何是好。被告感激X送他回家，他與妻子不會離婚。接著氣氛變得尷尬，X自行離開被告的家。X一概否認上述情節。

X離開時神態輕鬆不似整晚被囚禁

辯方指，兩次親密行為均在X自願下發生，沒有X指稱的性侵，X因為得知被告不會離婚而感到不忿。此外屋苑升降機閉路電視片段顯示，X離開被告家後，步出電梯時神態輕鬆，不似整晚遭被告囚禁和四度侵犯。X均否認說法。X在覆問下哽咽重申，被告的力氣很大，她無法掙脫被告。

案件編號：HCCC114/2023