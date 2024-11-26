直擊北區牧羊人的一天　找羊有「門路」　不怕走失：有羊群心理嘛

數十隻覓食羊群上周五（22日）走進粉嶺住宅區，在馬適路與馬得路十字路口附近草堆吃草，更一度在馬路行走，令多輛車須減速停駛「讓路」。原來這批羊屬於附近石湖新村的牧羊人何桂華（華叔)，他在該處牧羊已有20年，每日都會在區內一帶放羊。記者今日（26日）到石湖新村，直擊牧羊人的一天，揭開他如何成為北區牧羊人。



回憶上周五，華叔輕鬆地表示，羊群走到馬路「成日有，間唔中百厭咪走出馬路」，估計當時羊兒見到馬路有草叢，被吸引上前食草，而他當時正清理羊糞，未能跟上。

「華叔」也是養蜂人 養羊由一班同好租地買羊飼養開始

人稱華叔的何桂華，今年72歲，自1997年已在梧桐河附近養蜂，當時他還未退休，是參與興建赤鱲角機場的一員。到2004年，當時半退休的華叔搬入附近的石湖新村，見附近牧羊人的羊「得意、貪過癮」，便與幾名朋友各自購入數隻羊，並租下一塊2,000多平方呎空地，輪流照顧。

不過，不少同伴相繼離世，亦有人嫌「困身」棄養，華叔便幫忙接管，現時這50多隻羊，大部份都屬於華叔，數隻屬另一位朋友，但該朋友不在石湖居住，故華叔基本上獨力照顧這批羊。

最初只有二三十隻羊 高峰時羊群達到70隻

華哥又向記者透露自己每日行程，原來他每日早上7至8時便會開始他的一天，第一件事便是打理蜂場的蜜蜂，之後便會出上水市區食午餐，再回到村裡，準備下午放羊。

不過，若對數字敏感的人，可能會好奇，每人養數隻羊，真的會有50隻羊之多嗎？華叔解話，當初其實總共只有二三十隻羊，後來多出的羊兒，其實是繁殖出來的後代，高峰期更達到70隻。

羊兒去哪兒？ 會賣羊給伊斯蘭教徒 通常賣「羊公公」

若一直下去，羊兒數目豈不是有望破百，華叔又如何打理？華叔透露，村內的有伊斯蘭教徒會向他買羊，又透露自己曾亦曾賣過羊予村內其他愛羊之士。不過，華叔指他們一隻只賣數百或數千元，笑言牠們其實是「負資產」。至於有無「非賣品」，華叔指雌羊及未絕育的雄羊，要負責傳宗接代，通常不賣，較常出售的是已閹割的雄羊。

羊棚大門打開 羊兒如跑馬般「出閘」去搵食 華叔執「蘇州屎」

臨近下午一時，羊棚裡的羊都不約而同發出叫聲，華叔解釋，這是牠們「開飯」的訊號，又形容「佢哋好準㗎，準過人」。數隻蠢蠢欲動的羊兒，更趁棚門未有鎖實之際，偷走出羊棚，但華叔一聲「返去！」，嚇得到羊兒只得乖乖遵命。

羊棚大門下午一時準時打開，50多隻羊兒有如跑馬般「出閘」，奔向棚外天地，地下遺一粒粒的排泄物。華哥拿著大掃把左掃右撥清理，羊兒早已不知所縱。不怕走失？華哥解釋，這些「蘇州屎」的真正用途就是辦別他們的行蹤，故他即使慢慢掃地，亦有信心可尋回他們。

對羊群十分熟悉：少一隻都知

清理過後，華叔又急忙跟上羊群的腳步，確保羊兒有調頭後，便先返回羊棚打理清潔，之後在河邊等候羊兒回來。

記者多次問華叔是否真的不怕走失，他多次回應：「佢哋識返嚟㗎啦，羊群心理啊嘛」，加上自己對羊群十分熟悉，「少一隻都知」，着記者不用擔心。

果不其然，未到3時羊兒們已回到羊棚附近的梧桐河邊，只見牠們一邊回家，一邊食草，而華叔一早已在河邊等待牠們，又不時將牠們驅離行車路，以免阻礙交通。

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向羊群送上麵包粒 華叔一聲令下全群回到羊棚

食草食足三小時，至近下午5時，華叔為他們送上飯後甜品——麵包粒，便宣告着一日行程的結束。最後華叔的一聲令下，羊兒們便一擁而上，乖乖地回到羊棚。

華叔向記者指，養羊其實十分「困身」，一年三百六十五日無休，年初一亦要放羊，「過年都唔很閒呀！」被問到為何只剩自己一人都要繼續牧羊，他指羊兒們仍有氣有力，自己照顧牠們「當做運動」，又稱只是手板眼見工夫，不覺累人。

東北收地安置方案未有著落 華叔激動指：冇安置我咪唔搬囉

不過，談到新界東北收地之後，羊兒們何去何從，華叔則十分激動。華叔的羊棚所在土地處於收地範圍，他透露，前特首梁振英主政年代（2012至2017年），當時他已與地政署、土拓署等部門不斷開會，討論安置方案，他選了三幅地，才同意政府安排將他與羊兒安置在附近的土地，原定今年內便要遷出。

那為何華叔與羊兒們至今都仍未搬遷？華叔說，2020年時，曾再找當局了解安置進展，但當局一句「疫情，唔傾」，至到疫情完結至今近兩年，都沒有進展。

今年4月，當局刊憲，將羊棚所在的土地納入官地，年中時華叔曾主動聯絡當局，但政府人員指「上頭未有指示」，至今連要求他搬走的指示都仍未有；當初安置方案的土地，至今仍有工程進行當中。

被問到有何打算，華叔說：「冇打算咯，你唔畀（安置地）我，我咪唔搬囉，我又唔係話特登唔搬」，「你都冇安置到，我點搬呀？」