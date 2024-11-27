國泰曼谷返港航機故障　200乘客機上等維修　坐足5小時始通知取消

國泰航空周一（25日）一班由泰國曼谷返港航班延誤，航班編號為CX630，原定當地時間周一下午4時55分起飛，但因機件故障幾度延誤，逾200名乘客在機上逗留約5小時，才獲通知航班取消。



有乘客表示，他們直到晚上約11時，才獲安排乘搭接駁巴士，至登機閘口。當時大部份乘客被沒收護照，並送往酒店，期間沒有任何解釋，並無從得知會否有替代班機。直至周二（26日）中午，旅遊巴才送他們到機場，辦理登機手續時才取回護照及換取新登機證，最終於下午5時06分起飛。



國泰回霞指，有關航機因需要檢查及維修，而安排部份乘客轉乘其他航班，部份需要在曼谷過夜的乘客則入住酒店，並解釋按當地法規。國泰解釋，乘客需將護照交由當局保管，以再次入境曼谷。



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乘客：乘客上機後改泊維修場維修 晚上11時才宣布取消

國泰CX630客機原定於當地時間周一下午4時55分起飛，從曼谷返港，不過發生機件故障延誤。其中一名特選經濟艙乘客阿文（化名）表示，在下午3時經電郵和應用程式得悉，航班先是表示延誤至5時45分超飛，其後再度押後至6時多才上機。惟上機後，機上廣播再指有技術問題，而改泊維修場，等候工程人員維修。

他說初時機組人員指30分鐘就能維修好，但一直等到晚上11時，才廣播航班因機件無法修好而取消。他稱等候期間沒有任何廣播更新狀況，亦沒有分發晚餐，只提供水。他續道，10時多已見機外有接駁巴士，但仍沒有消息，向空姐查問亦沒有明確答覆。

抵達酒店後的集合時間告示。（受訪者提供）

下機後如「賣豬仔」 至翌日到機場始知起飛時間

阿文表示，下機後如被「賣豬仔」，由乘坐接駁巴、往登機閘口、到出境大堂、取行李，都無從得知去向，「到每一個點，先知下一步做咩」，且過程中沒有國泰員工指示。他指到了登機閘口，更被沒收護照，並始知要住酒店。

他表示，周二凌晨1時45分才到達酒店，有告示寫著早上8時集合到機場，惟凌晨4時又再通知集合時間改為中午12點，但會否有替代航班、起飛時間，則從沒有明確訊息。他稱直至周二到達機場，辦理登機手續時，才換取新的登機證，知道登機時間。

他認為國泰安排混亂，欠資訊透明度，不解為何調動不到其他航機及機組人員。他更留意到有約10名乘客未獲安排住酒店，而在機場貴賓室等候至翌日。

商務艙乘客改搭凌晨0時半機 批評拖到最後一分鐘

另一名商務艙乘客陳先生表示，在原機滯留約5小時、返回登機閘口後，獲安排改搭周二凌晨0時半航班，他目測有約20人同行。他指該航班編號為CX674，同樣延誤了，本來是周一下午3時05分起飛。

他認為航空公司一直嘗試修理機件，但質疑是「拖到最後一分鐘」，因從應用程式查看航班狀態，每5分鐘更新一次起飛時間，加上機組人員於晚上9時多理應已超出勤時數。他批評整個過程沒有溝通，是「單向式處理」，且沒有提供其他選擇予旅客。他續指自己被降至經濟艙返港，但未獲正面答覆會否有賠償。

他又透露，一年間乘搭國泰航班起碼有三次延誤超過6小時，亦試過在貴賓室留一整晚，認為國泰的應變措施不足，今次更甚，「冇諗過上咗機要落返機！」

國泰回應沒收護照：按當地法規交由當局保管以再次入境曼谷

國泰航空回覆指，原定於泰國當地時間周一下午4時55分由曼谷前往香港的CX630航班因技術問題而有所延誤，航班已在當地時間周二下午3時43分重新出發，並於同日下午6時56分安全抵達香港。

發言人指，航機按照既定安全程序返回停機坪，並由公司工程人員進行檢查。因應航機需要進行檢查及維修，安排部份顧客轉乘其他航班，而為部份需要在曼谷過夜的顧客安排入住酒店，並稱按當地法規，顧客需將護照交由當局保管，以再次入境曼谷。

國泰稱，等候期間一直為顧客提供航班的最新狀況及適切協助，包括提供住宿、膳食及交通安排，並重申顧客及機組人員的安全是國泰航空的首要考慮，感謝顧客理解及體諒相關安排。