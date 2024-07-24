國泰機師未能通過酒精測試　累悉尼返港航班無法飛行　延誤一整日

國泰航空一班由悉尼返港航班原定今日（24日）早上起飛，下午抵港，惟機組人員被澳洲當局要求進行酒精呼測試，其中一名機師因未能通過測試，不能執行飛行。據指有關機師是新入職的二副機師。



國泰因此需更換機師，導致航班延誤至一日，暫定明日（25日）下午才能到港。消息指國泰隨即增派機師乘CX139由香港飛往悉尼接手涉事機師工作，因此延誤一日。



國泰一名機師未能通過酒精呼氣測試。(資料圖片)

翻查國泰航空網站資料，CX110原定當地周三（24日）早上7時35分起飛，香港時間今日下午3時05分到達，但因安排代替機師需時，現延誤至當地時間明日（25日）早10時35分起身，預計香港時間明日下午5時27分才到達香港，即延誤逾26小時。最新航班資訊亦列明，由於航班營運需要，本次航班將不載客。

據了解，國泰航操作手冊明確規定，規定機組人員不得受酒精或藥物影響，包括在執行飛行任務前10小時內不可飲酒。