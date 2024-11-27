文創產業藍圖｜香港中樂團指缺場地礙交流　工廈不宜大樂團表演

港府周二（26日）公布《文藝創意產業發展藍圖》，提出4大發展方向共71項措施，香港藝術行政人員協會主席、香港中樂團行政總監錢敏華今日（27）接受電台節目電話訪問，表示作為藝團人員會優先關注表演場地問題，因為藝術團體缺乏場地進行演出。在同一節目接受訪問的典亞藝博創辦人及聯席主席黑國強表示，從藝術品交易的角度審視《藍圖》，認為香港在相關方面已有成熟的產業鏈，可改良有關政策。他認為香港的軟性條件，如人才比硬件更重要，建議政府改良引入文藝界別人才的要求，增加估值、仲裁以及藝術公關類的人才。



錢敏華表示，《藍圖》清晰向大眾表達政府未來工作，政府有願景是好事，但認為如何落實、列出措施優次以及如何和業界溝通為需要關注的問題。她指，作為藝團從業者，優先關注演出場地問題，因為不僅本地樂團缺乏場地表演，亦間接影響文化交流、阻礙香港文藝團體邀請外地知名藝術團體、藝術家來港表演。

對於《藍圖》提出場地放寬措施，如容許戲院用作現場表演、工廈改建為小型劇場或黑盒劇場，已提供更多表演展覽場地。錢敏華認為，以樂團為例，上述兩種場地的面積只可作小組演出，而且對音效設備有一定要求。她指西九文化區將建成音樂中心，期望九大藝團均有專屬表演場地，增強文化教育的氛圍感。

《藍圖》亦提出檢討主要表演藝團的「進出機制」以及資助制度，錢敏華認為政府適時審視屬正常，「進出機制」的審核準則如設立得好，便不會擔憂造成藝團的不良競爭，亦可將公益表演列入績效指標的要求。至於資助制度，她建議政府引入稅務優惠，增強私人機構支援藝術的動機。

香港中樂團行政總監錢敏華表示，缺少表演場地，不但影響港內外的藝術團體進行演出，亦影響交流。（香港中樂團官網截圖）

黑國強：香港缺中小型藝術品交易場地

從事藝術品貿易的黑國強同樣關注場地問題，他指現今香港的藝術品交易殿堂為灣仔會展中心，因而有不少大拍賣行、畫廊選擇落戶在附近的中環、金鐘一帶。但因應世界各地會在相近時間舉行大型博覽會，因此香港如要舉辦大型拍賣或展覽，時間檔期很少。他建議，香港的藝術品貿易市場可著眼中小形產品貿易，使用西九文化區進行。

黑國強指，《藍圖》要求設立文化產業硬件配套，但香港作為第三大的藝術品交易中心，已經有成熟的產業鏈，他指，藝術品交易流動性強，而香港作為全球其中一個交易中心，乃以藏家、稅務優惠、以及高效益操作環境推動貿易，而非主靠硬件設施支持。

對於機管局提出的藝術生態圈設想，黑國強則表示有所保留，指將一個現有的成熟產業鏈拆解再重新組合屬不太可能。拍賣行在港島一帶落戶，付出的成本十年、二十年計算，將其拉入一個新的生態圈不合理，而且疫情後市道不佳，市場未必能容納到新生態圈。

黑國強又指，針對藝術品產業，香港有提供保險以及法律範疇的服務，首先藝術品估值牽涉保險業務，而香港最為優勝的服務則為仲裁。他認為香港缺乏藝術公關對畫廊界、商界、藝術商品界進行推廣，政府需要改良引入人才計劃，詳細分類列明需要何種人才與文藝界對標，直接對接產業。此外，藝術院校除了培訓藝術家，亦需培養藝術公關、行政方面的人才，以經紀人身份推動藝團與商界合作。