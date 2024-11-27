Coldplay演唱會｜最後搶飛機會！明年4.8加開一場　12.6公開發售

英國樂隊Coldplay將於明年4月來港，假啟德體育園舉行巡迴演唱會，原定宣布的3場逾10萬張門票，早前公開發售1.5小時便售罄。主辦單位Live Nation今早（27日）宣布，Coldplay將於4月8日加開一場演出，有關門票將於12月6日公開發售。



Coldplay將於2025年4月於啟德體育園開三場演唱會。（網上圖片）

將於明年啟德體育園舉行的Coldplay演唱會《Coldplay: Music Of The Spheres World Tour》原定在4月9、11及12日舉行共三場演出。門票早前已公開發售，在1.5小時便被大批樂迷「秒殺」，宣布售罄。

Live Nation宣布，Coldplay明年在啟德體育園舉行的演唱會將於4月8日加開一場。(Live Nation網站)

主辦單位Live Nation宣布，演唱會將於4月8日加開一場。門票價格與其餘三場一樣，最貴的VIP體驗價錢為6,599元；而圍住舞台的企位門票劃一1,399元，其餘座位由399至2,099元不等。

Live Nation宣布，Coldplay明年在啟德體育園舉行的演唱會將於4月8日加開一場。(Live Nation網站)

發售日期方面，公開發售日為12月6日下午3時，而Klook獨家演唱會套票則於前一日，即12月5日早上10時開賣。

今次同樣設有「藝人官網優先訂票」，於12月4日下午3時開賣。歌迷需預先到「藝人官網優先訂票」連結登記，經電郵確認，會在「藝人官網優先訂票」的前一天收到代碼。另外，今次加場，未見如早前三場般設「Live Nation會員優先購票」，相信預留了更多作公開發售。