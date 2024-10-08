Coldplay演唱會｜Klook開賣下午仍萬人排隊購票　黃牛貴原價兩倍

英國殿堂級樂隊Coldplay，即將在明年4月在新建成的啟德體育園，連開3場巡迴演唱會。Klook今早（8日）10時發售Coldplay演唱會及酒店套票，記者準時登入揀選3至4星酒店套票，排隊號碼亦接近第兩萬個，更等待約20分鐘，才進入預約頁面。截至下午1時許，約有13.6萬人登入搶票，其中周六尾場的3至4星酒店套票，全部售罄。



翻查網上拍賣平台Carousell的黃牛價，相比昨日再有上升趨勢，例如首場（4月9日）999元門票，竟索價3,300元，即較原價高出2.3倍。



Klook每款套票包含兩張門票及酒店住宿，可揀選3星至5星酒店，最多入住兩晚。（網頁圖片）

記者準時登入Klook，再揀選3至4星酒店的住宿套票，排隊號碼為19,187。（APP截圖）

實測準時搶飛 輪候人數近兩萬個

Coldplay搶票熱潮持續，繼昨日（7日）打頭陣的「藝人優先訂票」，僅20分鐘被搶購一空後，今日Klook推出的兩款酒店住宿套票，同樣大受歡迎。

記者今早10時正準時登入Klook，再揀選3至4星酒店的住宿套票，排隊號碼為19,187，其後等待約20分鐘，才進入預訂頁面。當時不論場次、門票類型及酒店，仍有多款供預訂。

3至4星酒店套票尾場已售罄 平日場只剩$999門票

直至下午1時許，記者再登入Klook，同樣揀選3至4星酒店的住宿套票，排隊號碼已增至92,418，但毋須再等待，即入預訂頁面。

惟經過早上的搶奪戰後，周六尾場（4月12日）全部套票已售罄，而周三及周五場次（4月9日及10日），則餘下999元門票供選擇，但仍有約一半酒店可揀選，包括珀麗酒店、荃灣麗絲酒店等。

4至5星酒店套票仍相當充足 惟周六只餘下兩款

至於4至5星酒店的住宿套票方面，排隊號碼則為43,842，同樣毋須等待，即入預訂頁面。而套票仍相當充足，不過尾場周六只餘下1,399元及2,099元門票。若揀選後者，只餘下一晚灣仔帝盛酒店供預訂，索價8,425元。

Carousell賣家放$999門票 索價$3300

網上拍賣平台Carousell昨日的黃牛價，只較原價高約一倍，惟今午價格有上升趨勢，例如周三首場（4月9日）999元門票，竟索價3,300元，即較原價高出2.3倍。

同時今早Klook出售的套票，亦陸續出現在Carousell，例如兩張999元門票連兩晚青逸酒店，索價5,500元，即較原價的4,117元，高出33.6%。

英國殿堂級樂隊Coldplay即將在2025年4月來港開演唱會。（資料圖片）

Live Nation會員周三優先訂票

不過，對酒店套票沒興趣的歌迷不必灰心，未來數日不同平台亦陸續售票，例如Live Nation在明早11時正（9日），向會員開放優先訂票。

藝人優先訂票︰10月7日早上10時

Klook獨家演唱會套票︰10月8日早上10時

Live Nation會員優先訂票︰10月9日早上11時

公開發售日︰10月10日早上10時

