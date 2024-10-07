Coldplay演唱會｜黃牛飛湧現開價以倍計　Klook明售酒店門票套票

英國殿堂級樂隊Coldplay，將在明年4月於啟德體育園連開3場巡迴演唱會。而首批「藝人優先訂票」在今早10時正（7日）率先開放，僅20分鐘便搶購一空。未幾網上已經有大量二手飛出售，不少是黃牛飛，標價高出原價以倍數計，不少二連位要加4000元。



今日未成功搶飛歌迷可留意，未來數日有不同平台售票。旅遊平台Klook明日（8日）上午10時正發售酒店住宿套票，最低售2,580元起，按票價及酒店類型而訂。歌迷可根據自身需要再作考慮。



英國殿堂級樂隊Coldplay即將在2025年4月來港開演唱會。（資料圖片）

Facebook尾場黃牛價最平$1900

Coldplay「藝人優先訂票」今早10時率先發售，未幾網上已有大批賣轉售二手飛，記者其以歌迷身份在Facbook群組向賣家查詢尾場（2025年4月12日）黃牛價格，黃牛門票較原價以倍計，其中原價售1,399元的企位門票，暫時賣2,200元；而原價2,099元的座位票，亦叫高賣3,400元；至於原價999元的座位票，亦要索價1,900元。

尾場2025年4月12日演唱會黃牛門票︰



企位原價$1399、黃牛價$2200

座位原價$2099、黃牛價$3400

座位原價$1699、黃牛價$2700

座位原價$1299、黃件價$2200

座位原價$999、黃牛價$1900



截至10月7日下午



Carousell黃牛門票貴原價約1.3倍

此外，網上拍賣平台Carousell也陸續有賣家出售黃牛門票，其中尾場原價1,299元、4個座位相連的門票，索價1.2萬元，即每張門票較原價貴1.3倍；也有賣家出售平日場次的門票，兩張原價1,399元的門票，索價6,499元，同樣較原價貴約1.3倍。

Klook每款套票包含兩張門票及酒店住宿，可揀選3星至5星酒店，最多入住兩晚。（網頁圖片）

Klook 10.8賣套票 最平$2580兩張飛加酒店

旅遊平台Klook將在明早10時發售Coldplay演唱會套票，門票綑綁酒店房一同發售。每款套票包含兩張門票及酒店住宿，可揀選3星至5星酒店，最多入住兩晚。

Klook貴價套票供39間酒店 包揀選港島香格里拉

套票分為平價及貴價兩款。平價版售價2,580元起，視乎演唱會門票價錢及酒店質素，門票為699元至2,099元不等，並提供27間3至4星酒店揀選，包括富豪香港酒店、華美達盛景酒店、南灣如心酒店等。

至於貴價版則售以4,860元起，視乎演唱會門票價錢及酒店質素，提供6款門票類型，價格介乎1,299元至3,499元不等，有39間4星至5星酒店供揀選，包括香港文華東方酒店、港島香格里拉、香港君悅酒店等。

Klook貴價套票安排靚位、送Coldplay環保手帶

此外，貴價套票提供「升級體驗」的選項，即付上更高的價錢，可升級酒店房及演唱會門票。其中門票可揀選企位或座位，均可獲贈Coldplay的環保手帶及特別設計禮品，享有專屬的場館入口及周邊商品櫃檯。

翻閱演唱會座位表，若揀選3,499元的升級體驗門票，可獲分配對正舞台的座位。至於揀選2,799元的升級體驗門票，則可安排優先入場，以爭奪更有利的位置。

除了Klook明日發售套票外，各平台亦將於本周陸續開賣。（網上圖片）

相比之下，暫時黃牛門票叫價以倍數計，不少二連位要多付3000至4000元不等；至於Klook的套票，最便宜的酒店連門票售2,580元起。除了Klook明日發售套票外，各平台亦將於本周陸續開賣，歌迷可根據自身需要再作考慮。

藝人優先訂票︰10月7日早上10時

Klook獨家演唱會套票︰10月8日早上10時

Live Nation會員優先訂票︰10月9日早上11時

公開發售日︰10月10日早上10時

