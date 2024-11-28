機場三跑道系統啟用　國泰、港航同步起飛　大灣區航空客機降北跑

2016年動工、耗資1,415億元龐大工程的香港國際機場三跑道系統今午（28日）正式啟用，原本雙跑道將變成三條跑道運作。由公眾諮詢到工程完工歷時13年的機場三跑系統啟用，機管局下午舉行啟用儀式，行政長官李家超等官員出席，三條跑道將有儀式紀念此標誌性一刻，機管局安排三架飛機在三條跑道同時升降，現場所見，南跑道起飛的為香港航空航班，中跑道為國泰CX8333客機，北跑道則有大灣區航空客機降落。

李家超形容「大鵬一日同風起，扶搖直上九萬里」，非常高興見證三跑系統啟用，他指香港機場在社會機場發展有重要性戰略，三跑系統啟用後更重要，向航空業提三個要求。



機場三跑道系統11月28日啟用，南跑道起飛的為香港航空航班，中跑道為國泰CX8333客機。（梁鵬威攝）

機場三跑道系統11月28日啟用，首架降落北跑道的是大灣區航空客機。（梁鵬威攝）

現場所見，南跑道起飛的為香港航空航班，中跑道為國泰CX8333客機，北跑道則有大灣區航空客機降落。

現場所見，南跑道起飛的為香港航空航班，中跑道為國泰CX8333客機，北跑道則有大灣區航空客機降落。

下午2時許左右，嘉賓陸續到場，涵蓋官員、航空業、旅遊業及立法會議員等，包括警務處處長蕭澤頤、消防處處長楊恩健、入境處處長郭俊峯、國泰航空行政總裁林紹波、香港快運HKExpress行政總裁毛潔瓊、大灣區航空行政總裁吳秀蘭、旅遊發展局總幹事程鼎一等。

三跑啟用儀式下午3時開始，特首李家超將到場致辭，中聯辦主任鄭雁雄，機管局主席林天福、⁠國家交通運輸部副部長徐成光、國家民航局副局長梁楠亦有出席啟用儀式。

李家超表示，非常高興見證三跑系統啟用，他指香港機場在社會機場發展有重要性戰略，三跑系統啟用後更重要，故向航空業提三個要求:

1.全速恢復航空運力，展翅高飛，再創高峰；

2.積極結合大灣區交通優勢，並駕齊驅，深化港珠機場合作，與東莞推展海空聯運合作發展，及打造機場城市；

3.全力擴展國際聯繫，開設更多航點，尤其是與一帶一路國家。



耗資1,415億元龐大工程的香港國際機場三跑系統將於11月28日啟用。（資料圖片/梁鵬威攝）

機管局主席林天福致辭時表示，今日機場邁進最重要里程碑，三跑道系統正式啟用，而過去工程有許多挑戰，包括填海海砂短缺、疫情等，工程團體排除萬難才可如期，證明香港擁世界一流工程團隊。他指三跑是香港有史來規模最大基建，創下許多香港及世界紀錄，填海650公頃等同34個維園。他指機場會在10年後達到年客運1.2億人次及貨運1,000萬噸，之後會繼續發展機場城市，成為亞洲新旅遊地標。

耗資1,415億元龐大工程的香港國際機場三跑系統將於11月28日啟用。（資料圖片/梁鵬威攝）

國家交通運輸部副部長徐成光表示，非常高興見證三跑啟用，他指，香港機場享譽世界，在聯繫內地及國際市場，發揮越來越重要作用，三跑系統開後會拓展航線網絡，國家交通運輸部高度重視與香港交通運輸的聯絡，並提出一系列支持政策等。

耗資1,415億元龐大工程的香港國際機場三跑系統將於11月28日啟用。（資料圖片/梁鵬威攝）

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