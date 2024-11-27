三跑啟用｜機管局料2035年處理1.2億客次　2030年經濟貢獻1840億

香港國際機場三跑道系統（Three Runway System，簡稱三跑）明日（28日，星期四）啟用後，將由原來雙跑道變成三條跑道運作。機管局預期到2035年，機場每年能處理1.2億名乘客及1,000萬噸貨物，長遠飛機升降量可由現時每小時69架，逐步增至102架次。



機管局近年較少提及三跑系統實質經濟效應預計，但據該局委託的獨立顧問在2015年研究，三跑系統在2030年可為香港帶來1,840億元經濟貢獻，佔本地生產總值百分比4.9%，有12.3萬直接職位及16.5萬間接及連帶職位。



料三跑2030年帶來1840元經濟貢獻 較雙跑道多510億

機管局早於2011年策劃三跑道系統時，發布過《香港國際機場2030規劃大綱》，並委託獨立顧問，進行雙跑道及三跑道下的經濟影響研究。獨立顧問曾於2015年年初按當時經濟更新研究，並調高預計。

三跑系統經濟效益預測。(機管局文件)

獨立顧問Enright, Scott & Associates在2015年根據當時經濟數據、交通需求及成本推算，三跑道系統可於2030年為香港帶來1,840元經濟貢獻，包括直接、間接及連帶所產生的效益，較只有雙跑道多510億元，佔本地生產總值百分比達到4.9%。

機管局預料2035年機場能處理1.2億名乘客。（資料圖片/梁鵬威攝）

直接職位增至12.3萬個 50年間經濟淨現值逾萬億

另外，三跑系統產生的直接職位會由原來雙跑道8.9萬個增至12.3萬個，間接及連帶職位更增至16.5萬個。在2012年至2061年間，可帶來經濟淨現值達到10,460億元，較只有雙跑道5,910億元增加超過8成。

三跑系統經濟效益預測。(機管局文件)

經歷新冠疫情 預期目標推遲至2035年才能達到

不過，隨三跑系統於2016年動工，及後遇到新冠疫情，令航空業由幾近癱瘓狀況重新恢復，機管局近年已鮮有交代三跑系統經濟效益。該局在2016年文件中，曾預料2030年料客量需求達1.2億萬人次，但近日再提及相關預測時，已推遲至2035年才能達到。

香港國際機場三跑道系11月28日啟用。（資料圖片）

至於貨運方面，政府及機管局在工程動工前，曾預計貨運量在2030年可達890萬公噸，最新預測在2035年可達1,000萬噸貨物，相信貨運方面受疫情影響較少。

政府早前表示，為充分把握三跑道系統帶來的機遇會與機管局合作，大力擴展香港的航空網絡，包括支持機場加強主要航線的服務、提早佈局與「一帶一路」國家的民航合作和鼓勵空公司開拓新航點和增加航班，同時結合珠海機場的優勢，加強「經珠港飛」直通客運服務，擴大兩地機場的協同效應。