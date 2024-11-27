三跑啟用・總覽｜11.28啟用後須面臨重重挑戰　回顧及展望8年工程

2016年動工、耗資1,415億元龐大工程的香港國際機場三跑道系統（Three Runway System，簡稱三跑）將於明日（28日，星期四）啟用，屆時經重新編配的中跑道會投入服務，與南北跑道一同營運，使機場有三條跑道可同時運作，機場管理局預料2035年起將能夠每年應付1.2億人次旅客及處理1,000萬公噸貨物。



三跑道系統工程由草擬到動工爭議不斷，工程費繞過立法會直接以機管局融資方式建設，落實方案前有聲音批評浪費、破壞海洋生態、空域問題難解決等，過程中奪命工業意外、勞資糾紛甚至地盤貪污不時發生，世紀疫情更打亂整個航空發展規劃，客量及飛機升降量更倒退至12年前。



政府過去幾年施政報告均大力推動機場城市，盼與落成後的三跑系統產生協同效應、發展新機遇，鞏固亞洲航空樞紐地位。浩大工程經歷逾8年施工期後終於接近「埋齋」，《香港01》回顧及展望三跑系統及航空業，能否借此帶領香港衝上雲霄？



耗資1,415億元龐大工程的香港國際機場三跑系統將於11月28日啟用。（資料圖片/梁鵬威攝）

三跑系統經濟效益預測。(機管局文件)

2035年可處理1.2億客量 曾估算2030年可有1,840億元經濟貢獻

香港國際機場三跑道系11月28日啟用後，將由原來雙跑道變成三條跑道營運，屆時2035年機場能處理1.2億名乘客及1,000萬噸貨物，長遠飛機升降量可由現時每小時69架逐步增至102架次。

機管局近年較少提及三跑系統實質經濟效應預計，但據該局委託的獨立顧問在2015年研究，三跑系統在2030年可為香港帶來1,840億元經濟貢獻，佔本地生產總值百分比4.9%，有12.3萬直接職及16.5萬間接及連帶職位。

盤點八年工程死傷意外 屢爆地盤貪污廉署起訴28人

自2016年至今、逾8年的施工期間，發生至少17宗工業意外，釀成至少3死16傷，另有4名工人於工作期間猝死。這項大型基建背後，工人付出的血汗並不止於此，在施工期內，三跑工程頻現勞資糾紛，單是今年，三個月內便發生兩宗三跑工人在地盤外拉橫額追薪；工頭收非法回佣的情況亦不罕見，最新一宗案件更涉及外勞，有工頭向10名外勞索取共5.4萬元賄款。