三跑啟用｜8年施工期工人付出血汗：工業意外、勞資糾紛、貪污案

香港國際機場三跑道系統（Three Runway System，簡稱三跑）將於明日（28日，星期四）全面啟用，自2016年至今、逾8年的施工期間，發生至少17宗工業意外，釀成至少3死16傷，另有4名工人於工作期間猝死。



這項大型基建背後，工人付出的血汗並不止於此，在施工期內，三跑工程頻現勞資糾紛，單是今年，三個月內便發生兩宗三跑工人在地盤外拉橫額追薪；工頭收非法回佣的情況亦不罕見，最新一宗案件更涉及外勞，有工頭向10名外勞索取共5.4萬元賄款。



香港國際機場三跑系統於11月28日啟用。（資料圖片／梁鵬威攝）

香港國際機場三跑系統自2016年動工，將於本月28日全面啟用，施工期長逾8年，翻查新聞報道，這段期間發生至少17宗工業意外，造成至少3死16傷，另有4名工人於工作期間猝死。

本月7日再發生致命工業意外 男工T2客運廊地盤高處墮下

在三宗致命工業意外當中，最新一宗致命工業意外則於本月7日發生，事發時是晚上約9時10分，機場T2客運廊地盤一名37歲姓王內地男工人從高處墮下，救援人員到場將事主送往北大嶼山醫院搶救，最終證實不治。

回顧另外兩宗致命工業意外，分別發生於2019年8月、及2020年6月。首宗意外事發時，一名工人正在三跑工程填海地盤操作推土機，推土期間與推土機一同墮海，同日死亡。

另一宗則為一組工人在地盤內維修機器的絞車捲筒，該絞車捲筒一條纜索突然揮動，擊中其中兩名尼泊爾裔工人，一人頭部嚴重受傷，其後死亡，另一人骨折受傷。

今年工業意外多 工權會促機管局、政府各部門檢視

三跑地盤今年除再有致命工業意外發生，比對各年數字，今年發生至少七宗工業意外，數字也較其他年份為高，比2022年的至少四宗近乎翻倍；施工期內的至少四宗的猝死個案，三宗於今年內發生。

工權會總幹事蕭倩文指，今年三跑地盤的工業意外宗數回升，亦再有致命工業意外發生，機管局及各政府部門要檢視成因。她也留意到，有些意外於晚上發生，認為需關注是否與趕工有關，亦要留意在安全管理上是否有不足，如安全訓練是否充足、有否將安全訊息準確傳遞予所有工人，「趕工底下都唔可以忽視。」

她又提到，隨著政府推出建造業輸入外勞計劃，三跑地盤的外勞比以往多，敦促當局要做好把關，確保外勞來港前具備相關工種要求的知識及資歷，亦要關注外勞到港後，接受足夠培訓，有充足的操作經驗及安全意識。

工權會總幹事蕭倩文指，今年三跑地盤的工業意外宗數回升，機管局及各政府部門都需要檢視原因。（資料圖片/廖雁雄攝）

相信機管局有「落力」 惟對嚴重工業意外似乎仍束手無策

據機管局今年6月向立法會提交的補充文件，項目至2024年4月，涉及約1.1萬名建築人，同月，千人意外率為4.69。機管局指，相關數字自2023年以來一直穩步下降，並稱較勞工處公布的2022年建造業每一千名工人的意外率29.1為低。

機管局匯報的千人意外率下降，蕭倩文指，相信機管局有「落力」，包括投放資源為工人提供培訓、在機械上安裝AI鏡頭等，令情況有所改善，不過仍然要關注當中是否有受工傷但沒呈報的情況出現。

她也指出，今年三跑地盤嚴重意外頻生屬不可接受，當中更有致命意外，反映對減低嚴重意外發生，業界似乎仍束手無策。她認為，要減低意外發生，科技可作輔助，但根本仍在於提升安全意識，促政府再投放資源、加強安全教育，包括考慮將安全教育列入學校的課程之中。

三跑系統將於11月28日啟用，屆時連同現時正運作的南北跑道，及完成編配工作的中跑道，將有三條跑道同時運作。（資料圖片/林靄怡攝）

勞資糾紛不斷 工人頻抗議有汗出無糧出

三跑地盤屢見工人抗議追薪，翻查新聞，單是2024年，三個月內有兩宗工人在地盤外拉橫額追薪。其中一宗在今年10月4日，有負責機場三跑內隧道工程的四判稱，遭三判突然中止合約，並拖欠工程費逾千萬元，以致無法向60名工人發薪，聯同數十名工人在機場海天客運碼頭附近拉橫額追薪。

在今年8月26日，二號客運大樓擴建工程，30多名三判天幕工人在地盤外抗議追薪，當時現場有工人稱，約300名三判工人遭拖欠薪金，涉款約3,000萬元。抗議期間，工人曾以水馬堵塞地盤出入口，警方接報後派出大批警員到場，一度勸諭工人停止行動。相關工程總承建商金門建築同日下午與分判商工人會面，商討解決方案。

「3303」總承建商被指拖欠工程款項 累計逾1.8億元

工人無糧出，分判商、供應商被拖數。在2023年4月，三跑項目合約編號「3303」工程總承建商中國水電、中國電建、保華建築、建信聯營被指於2022年初開始，拖欠約18間分判商及供應商工程款項，涉及金額介乎30多萬至5,000多萬元，累計金額近1.8億元。

當時有議員聯同分判商及供應商代表到機管局大樓外請願，要求機管局方介入事件，並要求總承建商盡快交代支付拖欠相關餘款的最後期限。

工頭向工人收非法回佣 至今年4月廉署起訴28人

三跑工程也屢爆貪污案，上文提到的合約編號「3303」工程，早在2021年被傳媒揭發有多名工人被管工要求，每人每日須提交50至500元回佣，否則會被解僱。

廉署同年3月證實，先後拘捕8名在機場三跑項目分判商「工頭」，涉嫌向建築工人索取及收受利益，作為聘用他們報酬，涉款由每日100元至400多元不等，涉及工種包括木工、紮鐵工、吊運裝配工及散工。

這類涉及三跑工人聘用的貪污案，截至2024年4月，廉署落案起訴28人，主要為分判商工頭，向逾130名工人收賄共逾160萬元。

最新一宗三跑項目工頭向工人收賄的個案，更涉及外勞，一名三跑項目木工工頭，向10名外勞索取每個工作天600元的賄款，合共約54,000元，這名工頭在本月20日於法庭承認收賄，被判入獄17個星期。

廉政公署。（資料圖片）

分判合約貪污案 賄款達770萬元 檢控多人包括兩機管局前高層

此外，廉政公署在其2023年的諮詢委員會報告，提到三跑項目分判合約貪污案，廉署檢控多人，包括兩名機管局前高層及多名分判商，他們被控在多項工程及物料供應合約審批、行政及財務事宜上貪污等罪行，涉及賄款總額約770萬元，所涉分判合約及物料訂單總值逾2.8億元。

機管局指，自2022年11月暫時關閉進行重新配置的中跑道，已於2024年8月完成試飛。（機管局）

▼三跑工程▼

