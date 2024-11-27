為模特兒拍性感照涉拉下其長裙　攝影師梁鎮宗非禮罪成　還柙候判

曾為佘詩曼、李佳等明星拍照的攝影師梁鎮宗，被指為一名兼模特兒拍照時，拒讓她使用乳貼，並涉嫌觸碰其背部及故意拉下事主長裙，令其胸部暴露，從而被控一項非禮罪。案件早前經審訊後，今(27日)在東區法院裁決，裁判官屈麗雯接納事主的說法，裁定被告非禮罪成，又指被告濫用事主對他的信任犯案，案情嚴重，把案押後至12月11日判刑，以候被告背景報告，被告期間需還柙。



被告梁鎮宗（39歲，攝影師），被控於2022年12月16日至17日期間，在香港柴灣永泰道60號工業城1期13樓14室 Gary Studio猥褻侵犯另一人，即事主X。

攝影師梁鎮宗(左)否認非禮女模特兒，案件在東區法院開審。(劉安琪攝)

被告向事主X發互惠拍攝邀請

案發時27歲的女事主X供稱，她在2022年11月收到被告所發，雙方都不收取報酬的互惠形式拍攝邀請，她到被告網站觀看後，認為被告是專業攝影師，故答應邀請，並在案發當天到被告的工作室拍攝。

X稱真空上陣時被拉下吊帶長裙

X指被告要求她拍攝性感照，要她穿上西裝褸但內裡「真空」，X想貼上乳貼，但被告稱會「穿崩」，又指外國模特兒都不會用，X仍有照用。後來X換上黑色吊帶長裙拍攝，X穿上隱形胸圍，被告指效果不自然，要她脫下，X最後真空上陣，被告要她脫去一邊肩帶，她有照做，被告卻突然用手碰X背部，並把其衣服拉下至其肚皮。

官指事主口供細微並合乎邏輯

屈官認為事主X的口供細微並合乎邏輯，且案發時在凌晨時份，被告與事主孤男寡女，衣衫單薄地在工作室內，認為X感混亂而未即時報案，又指被告稱未能後製清走乳貼痕跡的說法無說服力，裁定被告非禮罪成。

求情稱無碰私密部位

辯方求情指，無證據顯示浩有意圖撫摸事主私密部位，又指被告因涉本案而收入大減，現每月收入僅一萬元，要求索取社會服務令報告，惟屈官指無撫摸不代表不是非法身體接觸，拒為被告取社服令報告，但指涉案相機在「洗底」後可歸還被告。

案件編號：ESCC 427/2024