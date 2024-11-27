衝鋒警「大孖」公主道追截可疑車遭捲車底　處長嘉許頒「花雞繩」

今年8月，衝鋒隊警員林璟瑋在何文田公主道追截可疑車輛時，被撞倒並捲入車底受傷。他休養兩個月後，已康復重返崗位。他是新一期《警聲》封面故事主角，憶述當時被困於車尾中央位置，「下意識蜷縮身軀避免進一步受傷，無奈腰間的裝備被勾住」，他站起身到路邊後再倒地，幸好一名途經的醫生為他即時檢查和急救。



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事發今年8月23日晚上，一輛可疑銀色私家車，被多名警員擎槍包圍，銀色車如「碰碰車」般連環撞向兩部車後再高速倒車，當時警員林璟瑋站在私家車尾位置，因此被「撞到正」，並捲入車底。他其後站起身到路邊，再度倒下，同袍圍住他不停叫喊：「唔好瞓啊！頂住頂住！」

《警聲》指，林璟瑋加入西九龍總區衝鋒隊不到一年，早前已康復重返崗位，因其孿生弟弟同為警隊服務，他們被同袍稱為「大孖」和「細孖」。

大孖林璟瑋（右）已康復重返崗位，其孿生弟弟同為警隊服務。（《警聲》）

腰間裝備勾住被困車尾 幸得醫生路經檢查急救

林璟瑋憶述，當時該可疑私家車司機在連串狂亂駕駛後，被困於馬路中心，因拒絕服從指示，多名警員拿出警棍敲打其車窗玻璃，嘗試將他制服。他指正當想盡快上前協助，私家車卻突然倒車，他被撞倒並捲進車底，一度受困於車尾中央位置。他說，「下意識蜷縮身軀避免進一步受傷，無奈腰間的裝備被勾住！」

私家車之後再次駛前，林璟瑋馬上爬起來跑至路邊待援。他形容當時感到胸骨劇痛，頸部不能移動，恰巧一位醫生途經，立即為他檢查和急救，直至救護員到場將他送院。

他透露，在醫院治療室期間，護士想剪破其警服以方便檢查傷勢，但他覺得制服是警隊的象徵，一度嘗試自行脫下，無奈傷勢嚴重，最終只好配合。

警務處長蕭澤頤其後趕到醫院探望，大孖第一句問「個犯最後有冇拉到？」他說知道同袍成功拘捕疑犯，並於車上搜出毒品，才如釋重負，「那一刻才真正感到任務完結，儘管受傷，亦覺值得！」

佩戴「花雞繩」的警員大孖重返公主道現場，憶述當晚追截毒犯的險境。（《警聲》）

大孖現時已回到衝鋒隊服務，雖然有上級建議他先到內勤崗位工作，好讓身心稍作適應，家人亦問他會否考慮調到文職部門，他卻斷言拒絕：「只要能力所及，我都希望繼續在前線工作，直至有一天追賊跑不動，才再作打算吧！」

大孖獲頒授俗稱「花雞繩」的處長嘉許，他強調作為警察，除暴安良是職責，今次事件也是一個重要啟示，「事實上，事件令我經一事、長一智，日後定必更加謹慎行事，盡力避免令同袍及家人擔心。」