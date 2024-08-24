公主道可疑車｜24歲擎槍警捱撞捲車底　向後拖行多處傷　情況穩定

何文田公主道發生狂亂駕駛而傷人案，40歲男租車遲不歸還，租車公司通報警方。警方指尋獲可疑車後監控去向，發現其多次衝燈、逆線、違交通標記，遂於公主道進行交通分流減慢車流，詎料司機瘋狂行駛圖突出重圍，將一名西九龍衝鋒警撞倒及捲進車底。消息指，當時7名警員擎槍示警，其中一名24歲警員被車尾撞倒後跌入車底，身體再被車向後拖行，然後撞向另一車。他經檢查後發現手、腳、頭均有受傷，現時情況穩定，惟因被向後拖行的情況危險，他目前仍然留醫觀察中。



何文田公主道追截可疑車，一名男警受傷，戴上頸箍及氧氣罩送院。（鄧海興攝）

九龍城警區助理指揮官（刑事）警司徐淑儀交代案情指，昨晚上7時許，警方接獲一宗發現可疑車輛的舉報，指一輛可疑私家車在黃大仙一帶徘徊。西九龍衝鋒隊成員隨即接手掃蕩，警方亦展開「捷進行動」監察可疑車輛的去向，並發現可疑車輛在九龍城及紅磡一帶以極危險的方式行駛，當中5次衝燈，5次違犯路面標記和3次逆線行駛。

警方於晚上8時發現可疑車輛停泊在公主道58號西行線、一個油站外的小路，衝鋒隊隨即在發現可疑車輛的400米距離外部署汽車分流，以監察可疑車輛的去向。可疑車輛發現警員後，在不顧其他道路使用者及警員的安危下，循公主道西行線逃走，並突發加速撞向前方第二、第三線的三輛車輛，但可疑車輛未能成功逃去，於是倒後車輛，期間撞到一名衝鋒隊警員，將其拖行至第四輛車。其間警員曾擎槍及用警棍敲打可疑車輛玻璃，作出警告。而可疑車輛依舊未能脫身，於是再撞向前方3車，最終停下及被警方制服，可疑車輛導致4車損毀和一名警員受傷。

九龍城警區助理指揮官（刑事）警司徐淑儀交代案情。

九龍城警區重案組第一隊接手調查，警員在可疑車輛內發現約值2萬元的冰毒及霹靂可卡因、一張不屬於被捕男子的身份證。被捕男子涉嫌未獲授權而取用交通工具、狂亂駕駛、襲警、販毒、藏有他人身份證、無牌駕駛和駕駛沒有第三者保險的車輛，現正被警方拘留調查。

警方強烈譴責，被捕男子罔顧道路使用者及警員的安危，行動極之不負責任。警方呼籲，任何人如有資料提供，可致電九龍城警區重案組第一隊，電話3661 7983。

何文田公主道警方疑追截可疑車時，一名男警受傷送院，其間可疑車連環撞到多架車輛，包括易氏夫婦的黑色私家車（左前）。（梁偉權攝）

疑犯涉五宗罪被捕，事後蒙黑頭套受查。（李家傑攝）

警方於昨晚（23日）7時32分，接獲租車公司職員報案，指40歲潘姓男子未有依時還車，同時懷疑潘男藏有毒品。同晚8時40分，警員在公主道58號一個油站發現涉案車輛，遂上前截查。惟對方企圖逃去，並向窩打老道方向逃去，其間懷疑撞向私家車及一名男警務人員，警員多次口頭警告不果，遂擎槍戒備及使用警棍拍打車輛，涉案車輛最終停下。

警員拘捕潘男並在車內檢獲約60包懷疑可卡因，潘男亦未能出示有效的駕駛執照。經初步調查，潘男涉嫌狂亂駕駛、襲警、販毒、無牌駕駛及駕駛時沒有第三者保險被捕，潘男現正被扣留調查。案件交由九龍城警區重案組第一隊跟進。事件中，一名男警頭部受傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。

警員擎槍持警棍包圍 可疑車輛突圍致男警受傷

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