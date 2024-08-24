公主道可疑車︱男警捱撞捲車底受傷　蕭澤頤：感謝同事盡忠職守

何文田公主道昨晚（23日）一輛可疑車輛被警方追截，曾撞開其他車輛企圖突圍，導致4車損毀及1名男警受傷。男警被撞跌入車底後向後拖行受傷，需送往伊利沙伯醫院治理，昨晚（23日）警務處處長蕭澤頤及副處長周一鳴曾到院了解受傷警員傷勢。蕭澤頤今日出席活動時回應事件，指已探望受傷警員，「個同事暫時冇咩大礙，我好想藉呢個機會，感謝同事向工作上盡忠職守，以保護市民為佢哋最主要職務。」



警務處處長蕭澤頤回應事件，指已探望傷者，並感謝同事盡忠職守。（資料圖片）

何文田公主道追截可疑車，一名男警受傷，戴上頸箍及氧氣罩送院。（鄧海興攝）

周五（23日）晚上7時許，警方接獲一宗發現可疑車輛的舉報，租車公司職員報案，指40歲潘姓男子未有依時還車，同時懷疑潘男藏有毒品，並指該車在黃大仙徘徊。西九龍衝鋒隊成員接手及展開「捷進行動」，發現可疑車輛在九龍城及紅磡一帶以極危險的方式行駛，包括5次衝燈，5次違反路面標記和3次逆線行駛。

同晚8時40分，警方其後發現可疑車停泊在公主道58號一個油站外的小路，衝鋒隊隨即在400米外部署汽車分流，監察可疑車輛的去向。可疑車輛發現警員後突然加速逃走，其間警員曾擎槍及用警棍敲打可疑車輛玻璃作出警告，可疑車輛最終停下，但過程中導致4車損毀及1名男警受傷。男警頭部受傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。

九龍城警區重案組第一隊接手調查，警員在可疑車輛內發現約值2萬元的冰毒及霹靂可卡因、一張不屬於被捕男子的身份證。40歲姓潘男司機涉嫌未獲授權而取用交通工具、狂亂駕駛、襲警、販毒、藏有他人身份證、無牌駕駛和駕駛沒有第三者保險的車輛，現正被警方扣留調查。消息指，被捕人在九龍城居住，報稱無業，並無案底及黑社會背景。

何文田公主道警方疑追截可疑車時，一名男警受傷送院，其間可疑車連環撞到多架車輛，包括易氏夫婦的黑色私家車（左前）。（梁偉權攝）

疑犯涉五宗罪被捕，事後蒙黑頭套受查。（李家傑攝）

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