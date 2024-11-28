三跑啟用｜噪音投訴倍升　關注組織指填海水域僅剩一條白海豚

2016年動工、耗資1,415億元的香港國際機場三跑道系統（Three Runway System，簡稱三跑）今日（28日，星期四）啟用，屆時經重新編配的中跑道會投入服務，與南北跑道一同營運。不過，三跑還未全面啟用，人類與海洋生物的家已首先「遭殃」。



民航處資料顯示，2022年北跑道啟用後，多個機場鄰近地區夜間錄到飛機噪音次數，都比疫情前的2019年為多；飛機噪音投訴個案亦倍升。有區議員表示，有東涌居民擔心三跑全面啟用後飛機噪音會進一步增加。



另一方面，三跑填海工程自2016年動工，早已於2019年完成。工程開展前，當局表示有信心附近水域的中華白海豚數量會在工程結束後回升，惟至今白海豚數量未見起色。有關注組織表示，現時北大嶼山水域僅餘一條中華白海豚，又強調當局所謂補償措施，只是重蹈覆辙，白海豚重回幾近不可能。



耗資1,415億元龐大工程的香港國際機場三跑道系統將於11月28日啟用。（資料圖片/梁鵬威攝）

2022年7月，三跑系統新跑道開始試運，成為新的北跑道，飛機在降落時會採用更貼近民居的航線。當時已有區議員表示，本身較為清靜、荃灣北部的楊屋村、鹹田村等地，開始受到飛機噪音影響，相關投訴估計多了約兩成。

屯門大欖涌夜間飛機噪音急升4.7倍

翻查民航處資料，本港多地在北跑道啟用後，夜間所收集到的飛機噪音在數量及音量上，都有不同程度的升幅。其中，在最接近機場的沙螺灣，錄得超過70分貝的飛機噪音，由疫情前2019年的7,842次，升近一成至2023年的8,492次；而超過80分貝的飛機噪音，更是由80次，翻倍升至183次。

除沙螺灣，其餘常受飛機噪音困擾的地區，都有錄得升幅。青衣兩個監察站2019年合共錄得881次嘈音，至2023年升至1,184次；東涌錄得的70分貝以上噪音，雖然有所下跌，但超過75分貝的嘈音則大幅上升，由疫情前的8次升至2023年的81次，從未出現過的80分貝飛機嘈音更有2次。

亦有地區不再寧靜。屯門大欖涌2019年時，夜間全年只錄得144次超過70分貝的飛機噪音，但到2023年，數字急升4.7倍至824次。

根據環保署的分貝對照表，70分貝相當於25米範圍內有交通繁忙的馬路；80分貝相當於25米範圍內有柴油貨運火車高速前進。

區議員：東涌東大廈業主立案法團表示憂慮噪音困擾居民生活

噪音上升亦反映在居民的投訴數字之中。據民航處資料，2019年全港涉及飛機噪音的投訴個案為每千航班0.9宗，數字其後開始翻倍，增至2021年、2022年每千航班分別1.7宗及3.6宗，其後於2023年回落至每千航班2.5宗。

民航處解釋，投訴增加是由於疫情時航班升降量減少，令基數增大，以及三跑啟用後投訴個案數目增加所致。

離島區區議員劉展鵬表示，他不擔心三跑系統啟用後，飛機升降造成的噪音會困擾居民生活，但提到近日接獲數個東涌東的大廈業主立案法團表示憂慮。他作為民意代表，雖然一直有透過社區小組了解三跑進展，但一直都希望能親身視察三跑，了解實際運作、噪音量等，又認為三跑是大工程，對機場附近的居民有很大影響，當局「最好」能親身落區，向居民多作解說及收集意見，用實際行動照顧居民的關注。

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本港水域內發現擱淺中華白海豚數目一直處於高位

除了人類的居所受到威脅，被視為「回歸吉祥物」的中華白海豚亦不例外。三跑填海工程開始動工前，已有不少環團關注中華白海豚生境會受到工程影響，不滿環評指三跑工程對生態影響僅屬「暫時性」，向高等法院提司法覆核，惟2016年被裁定敗訴，同年三跑正式動工。

翻查海洋公園保育基金、漁農自然護理署數字，自港珠澳大橋、三跑填海工程先後展開，本港水域內發現的擱淺中華白海豚數目一直處於高位，直至21年三跑填海工程埋尾後，數字才回落至2到3宗。只計2016年至2021年，中華白海豚擱淺共有38宗，而在2018年及2019年，各有一條白海豚屍體被發現於三跑填海工程範圍之中。

同時，大嶼山海域的白海豚數字，自三跑工程2016年展開後持續下跌，據機管局統計，由2016年60條跌至去年40條，漁護署統計則由2016年47條減至2022年34條，未見回升迹象。

海豚保育學會副會長麥希汶。（資料圖片）

海豚保育學會：填海工程範圍出沒中華白海豚由11條減減至一條

海豚保育學會副會長麥希汶表示，填海工程範圍的北大嶼山水域，曾是本港中華白海豚「四大水域」之中有最多白海豚的水域，是白海豚覓食、社交，以至繁殖的棲息地。她指2016年三跑工程開展前，學會紀錄到有11條白海豚在該水域出沒，及至前年僅餘下一條。

麥希汶強調，填海工程所製造的水底噪音、水質污染帶來的影響，並非局限於北大嶼山水域，工程船、架空船亦會在其他水域出沒，其餘三大水域都錄得白海豚數字跌幅，與三跑工程有一定關係。

當局在三跑工程開展前或完成後，都表示會建立海岸公園作為「補償措施」，又多番強調有信心白海豚會重回北大嶼水域，而當局月初亦宣布，成立佔地2,400公頃的北大嶼海岸公園，稱海岸公園的有助緩解三跑項目的建造、營運對中華白海豚生態的影響。

不過，麥希汶認為，這只是當局沒有汲取歷史教訓的另一次重蹈覆轍。她解釋，2012年港珠澳人工島填海工程的補償措施，正正就是成立大小磨刀海岸公園，當局同樣稱白海豚會重返東北大嶼山水域芸芸。而事實是，在人工島填海完結前的2015年，該處已再沒錄得任何白海豚出沒，即使翌年大小磨刀海岸公園成立，數字沒有何改變，至今依然是零。

她又透露，學會在三跑工程展開前，曾發起「海豚三十」行動，紀錄以北大嶼山水域為居的30隻中華白海豚在工程展開後的去向，至2022年，只剩一條曾出現在西北大嶼山水域，僅有8條白海豚個體仍在香港其他水域生活。

其餘22條白海豚不知所蹤。學會則比對內地其他相關資料，僅數隻曾出現於內地水域，估計有30隻中華白海豚中，過半已葬身大海之中。麥希汶強調，北大嶼山水域是海豚群體在珠江口的重要棲息地，而失去一個珍貴地方是不能逆轉，「冇咗一個就係一個」。

▼11月17日 機場渣打馬拉松：三跑道系統十公里國際賽▼

