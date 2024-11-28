王冬勝掌港大校委會｜隔三任再由商界人士任主席　分析助走出死局

港大校委會風波歷經超過一年後，政府公布新一任港大校委會主席，由滙豐銀行「大班」王冬勝「空降」，取代年底卸任的主席王沛詩。追溯對上一任有商界背景的校委會主席，已是2001年的利豐集團榮譽主席馮國經。



王冬勝並非港大校友，早年曾擔任過科大校董及顧問委員會成員。有多個熟悉港大校政的人士分析，相信今次校委會「大換血」，是希望去除委員間的派別之分，同時以一個具公信力和有能力的人士出任主席，擺平王沛詩與校長張翔的分歧，相信商界出身的王冬勝有能力「壓得住場」，幫助港大走出「死局」，而上任後第一個考驗，將要解決首席副校長的任命問題。



行政長官李家超昨日以香港大學校監身份，委任王冬勝接任港大校委會主席。（資料圖片）

王冬勝未曾任校委 資深校友：無利益瓜葛 助團結校委 無分派別

王冬勝明年1月1日起出任港大校委會主席，年逾70歲的他，是知名的銀行家，美國印第安納大學畢業，曾修讀電腦科學、市場及財務學等。他過往經常擔任行業代表及公職，例如曾任香港銀行公會主席、香港總商會理事會理事等。

與高等教育界相關的公職，王冬勝於早年擔任科大校董和顧問委員會成員，亦曾任教資會成員。他並非港大校友，亦是近年少數未出任過校委的主席。有資深港大校友表示，不少人對於王冬勝出任主席感到意外，形容「無人估得到」，因為大多估計政府委任有校委經驗，或由另一間院校的校董會主席完成任期後調任。

不過，他相信王冬勝未擔任過港大校委，好處在於「無利益瓜葛」。去年九月起，校內有匿名郵件指控校長張翔涉及多宗管治不當，同時間亦揭出王沛詩與張翔鬧不和。港大校委會於今年5月，在張翔反對之下通過多項副校任命，二人爭拗甚至白熱化，互發聲明隔空對戰，亦再點燃校委會與校長之間的矛盾。

2023年10月1日，香港大學國慶日升旗禮，港大校長張翔（右二）、港大校務委員會主席王沛詩（左二）出席。（港大圖片）

換走主席「破局」 王冬勝有望壓得住場 與校長建立良好關係

該名校友指，王冬勝雖然不熟悉港大校政，但距離上任尚有一個多月，以其資深的行政經驗，相信有時間做好溝通、翻閱文件掌握校況。他指，王沛詩有能力掌握及控制校委會的部份票源，對於大學或校長未必是好事，強調校委會角色是協助校長管治，今次全數換走主席及五名年底屆滿的校委，加上王冬勝非港大校委的背景，可令校委會不分派別，團結一致。

有熟悉港大校政的人士亦指，今次不獲續任的校委包括有支持校長及王沛詩的派別，相信政府亦希望釋出校委之間不應有派別之分的訊息，至於會否悉數換走所有舊有班底的校委，真正有一個「新氣象」則值得關注。今次化解港大風波的關鍵，是要擺平王沛詩與張翔的矛盾，他認為，今次王沛詩未能留任，亦反映張翔勝出一仗。

校委會主席出身不外乎法律界、政界或商界，綜合意見，他們認為，主席最重要的特質是有能力及公信力，王冬勝觀感上較中立，加上商界出身，所謂「和善生財」，以其深厚的銀行管治經驗、交際手腕，深信有能力「壓得住場」，並與校長建立良好關係，「以前係死局，依家有機會破局。」

2024年6月14日，港大爆出副校長任命風波後，校長張翔與校委會主席王沛詩首次同場出席活動，張翔無回應記者提問。（資料圖片 / 林幸泉攝）

張翔管治方式惹爭議 專責小組曾要求訂措施 主席會否跟進存疑

不過，今次港大風波亦突顯張翔管治方式惹起校委會及部份教職員不滿，批評他管理混亂、處理不符程序。張翔上月接受媒體訪問時亦承認，「不可否認我自己也有缺點」，形容改革可能影響很多利益，日後會更好聆聽意見，進一步推動改革。

負責調查事件的港大校委會專責小組報告曾指出，所掌握的證據不足以確立吹哨者電郵中對校長行為不當的指控。校委會接納報告結果，同時亦議決交由轄下的人力資源政策委員會、財務委員會等檢視報告的調查結果，並「向校委會報告已採取或將採取的措施，以處理並防止已發現的問題再次發生。」

有熟悉港大校政的人士認為，即使報告未指出校長有失職行為，但亦似乎反映管理上存在有欠妥善的地方，在大吹和風、「大事化小、重新出發」的方向下，王冬勝會否處理、如何跟進亦將成疑問。

王于漸任期明年6月屆滿 首席副校長人選成第一關考驗

有資深港大校友分析，王冬勝上任後首要處理的第一關，是首席副校長的任命。首席副校長一職於陳文敏風波後已懸空多時，現任首副王于漸續任多年後，明年6月底約滿。化學系講座教授任詠華一度獲委任暫任首副一職，經政府調研小組介入後，任詠華改任副校長（國際創新中心），校內一直盛傳她已獲納入首席副校長遴選。

半年之內，最終人選能否獲校長、校委會和校內教員認同，順暢開展校委會和校長合作的基調，是主席能力的真正考驗。