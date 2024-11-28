8男女涉放炸彈　清潔工港鐵車廂發現環保袋　內有紅燈閃爍可疑物

8男女涉在明愛醫院及港鐵車廂放炸彈案續審，控方讀出一名羅湖站港鐵職員的書面證供，他指一名清潔工在車廂內發現黑色環保袋並交給他，他見袋內有被橙色電線綑綁的物體，並有紅燈閃爍，即向公司報告，並將袋放在台長室外地上。其後有防暴警經過，警員見到袋中物品後叫張離開。警員供稱，該袋不久後冒煙，他在約70米範圍外見到爆及聽到爆炸聲。



8名被告：何卓為（37歲，無業）、李嘉濱（26歲，裝修工）、吳子樂（28歲，金融從業員）、張家俊（30歲，程式工程師）、楊怡斯（29歲，文員）、張琸淇（25歲，入境處登記主任）、何培欣（23歲，浸大四年級生）及周皓文（25歲，測量員）。首7被告被控串謀對訂明標的之爆炸罪，次被告另被控一項妨礙司法公正罪，第八被告則被控一項企圖製造爆炸品罪。

第五被告楊怡斯。(黃浩謙攝)

警長蔡國威稱，2020年1月27日在明愛醫院陪另一警候診時，廁格傳出爆炸聲。

2020年1月，明愛醫院男廁曾發生炸彈爆炸。（資料圖片）

警員急症室求診男廁傳來兩下爆炸聲

針對明愛醫院爆炸事件，控方傳召在場警員作供。警長蔡國威供稱，他在1月27日陪同受腳傷的警長蔡偉強到明愛醫院看急症，突然聽到兩下大聲爆炸聲，同袍報告男廁煙火很大，蔡亦見到男廁有大量白煙冒出，由於急症室病人多且表現恐慌，蔡指示同袍疏散病人，他本人則取滅火筒救火。

廁格見有黃黑玻璃樽

蔡續指，他在廁格見到破裂的黃黑玻璃樽，地上有陶瓷碎片，他初步相信屬爆炸案。其後到場的消防指，男廁地上有零碎碎片和電池電線，馬桶有熏黑。

站員見袋有有紅燈閃爍

羅湖站站員張偉榮的書面口供指，下午3時一輛列車到站，乘客陸續下車，清潔女工李瑞陽將在車上發現失物並交給張。張指檢查發現袋中有袋，裏面有物體被橙色電線綑綁著，並有紅燈閃爍，張遂向公司報告有可疑，並將袋放在台長室外地上，其後有防暴警經過，警員見到袋中物品後叫張離開。張庭上指，他在3時46分見到袋子冒煙。

該可疑環保袋在羅湖站月台爆炸並冒煙。（警方影片截圖）

羅湖站月台炸彈案的爆炸裝置。（警方影片截圖）

警員到場在70米外見到煙及聽到爆炸聲

沙頭角警署警長林得安供稱，他與隊員在羅湖站巡邏時，獲一名港鐵職員通知有清潔工拾獲可疑環保袋。閉路電視顯示，3時46分月台的疑似炸彈冒煙，林稱他當時在70米外見到有煙和聽到爆炸聲。

3月8日悼念活動估計有1500人參與

針對被告涉策劃在悼念科大生周梓樂的祭壇放置和引爆假墓碑炸彈事件，控方傳召警員講述3月8日群眾聚集情況。高級督察李展宏的書面口供指，每月8日會有公眾人士到「尚十」位置聚集。李3月8日在指揮中心工作，據同袍匯報當晚高峰期約有1500人聚集，李亦從網上直播見到很多人，持續至凌晨3時。

警員估計，2020年3月8日在尚德邨停車場悼念周梓樂的活動上，有約1500人參與。（孔繁栩攝）

在尚德停車場梯間檢取9枝汽油彈

高級督察梁家俊的書面口供指，他在3月8日傍晚6時在唐明街一帶巡邏，當時有大量市民聚集。梁與隊員在8時半至11時半共截查191人。控方在庭上播放一段行車紀錄儀影片，要求梁指出他剛才提及的市民聚集位置。梁指出，片中的尚德停車場轉角處和附近的藍色路牌旁的自製祭壇均有人聚集，梁估計人數逾500。梁又稱他於尚德停車場梯間檢取了9枝汽油彈，他沒有見到有人擲汽油彈，他當值時聚集人士沒有暴力行為。

警員用3分時間記7被告容貌

控方早前開案陳詞指，多名監視警員在3月6日起監視被告，監視警員今出庭作供。監視警員SO21供稱，他在3月6日監視本案被告，他在跟蹤前接受訓示，看過7名被告容貌的黑白相片，用了3分鐘記住他們的容貌。當晚10時許，他目擊吳子樂和張琸淇在巴域街近白田街會合楊怡斯，3人沿著巴域街斜路步行上公園。數分鐘後，戴口罩的張家俊上斜路，之後進入公園。

案件編號：HCCC186/2022