大熊貓｜雌雄食相大不同　可可細啖食行精緻風　安安豪邁躺食竹葉

中央政府贈予本港的兩隻大熊貓安安和可可在新居住環境適應良好，目前狀態上佳，預計下月8日可與公眾見面。 海洋公園今日（28日）發布安安、可可最新片段，拍到安安、可可相大有不同，安安豪邁躺在地上，暴風式「吸入」竹葉，而可可則像淑女般，慢慢食竹葉，主打「精緻風」。



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海洋公園今日（28日）發布安安、可可最新片段，片中首先出場的安安，一出現便吃個不停，躺平在地上狼吞虎嚥竹葉，食相相當豪邁。不過竹葉份量似乎「唔夠食」，安安除了手中拿著竹葉外，身上「所剩無幾」，只餘下少量碎竹。

至於可可，感覺斯文不少，未見暴風式「吸入」，速度慢了不少，而身旁還有不少竹葉。可可亦似乎食量少，食到一半般起身兜圈，感覺寫意。

海洋公園指，「奶爸」、「奶媽」在設計熊貓餐單時，會選用不同品種的竹葉、竹竿，提供多元化選擇，以配合熊貓胃口。在片段中，「安安歎緊嘅係來自四川嘅竹竿，而可可就係食緊來自廣州嘅竹葉」。

▼大熊貓安安、可可園內生活▼

