大熊貓｜郵政12.12推出「喜迎大熊貓」郵品　正式首日封今起發售

中央贈送香港的一對大熊貓（暫名）安安和可可下月8日正式亮相與公眾見面，香港郵政今日（28日）宣布，以「喜迎大熊貓」為題的郵票小型張及相關郵品將於下月12日推出發售。香港郵政指，相關集郵品紀念令人興奮的時刻，展現這對「國寶」新成員的可愛迷人風采，並衷心感謝中央政府對香港的關心和支持。全線郵政局和香港郵政網上購物坊「郵購網」今日起發售「喜迎大熊貓」正式首日封，而郵票小型張及相關郵品將於下月12日起在各郵政局及「郵購網」發售，而郵資已付圖片卡（空郵郵資）及貼有郵票小型張的已蓋銷首日封只限在集郵局發售。



香港郵政將於12月12日發行以「喜迎大熊貓」為題的特別郵票及相關集郵品。圖示郵票小型張及特別郵戳。

香港郵政將於12月12日發行以「喜迎大熊貓」為題的特別郵票及相關集郵品。圖示郵資已付圖片卡（空郵郵資）。

​香港郵政今日指，港府今年7月1日宣布，中央政府同意再次贈送一對大熊貓予香港特區而適逢今年是中華人民共和國成立七十五周年，令這贈送更別具意義，而兩隻大熊貓已於9月26日順利抵港，並將於12月8日正式與公眾見面。

​香港郵政稱，中央政府曾分別在1999年和2007年向香港特區贈送的兩對大熊貓——「安安」和「佳佳」，以及「盈盈」和「樂樂」，陪伴一代又一代的香港人成長。新來港的一對大熊貓，亦將會帶給廣大市民歡樂和喜悅。

就此，香港郵政將以「喜迎大熊貓」為題發行一張郵票小型張及相關集郵品，紀念這個令人興奮的時刻，展現這對「國寶」新成員的可愛迷人風采，並衷心感謝中央政府對香港特區的關心和支持。

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香港郵政稱，全線郵政局和香港郵政網上購物坊「郵購網（shopthrupost.hongkongpost.hk）由今日起發售「喜迎大熊貓」正式首日封，郵票小型張及相關郵品將於12月12日起在各郵政局及「郵購網」發售，而郵資已付圖片卡（空郵郵資）及貼有郵票小型張的已蓋銷首日封只限在集郵局發售。

指定郵政局12月12日起特別推出「喜迎大熊貓」紀念印

各郵政局將於12月12日為所有正式首日封／紀念封／註明首日字樣和本地地址的自製封，提供即時人手蓋印服務。

此外，香港郵政將於12月12日起特別推出「喜迎大熊貓」紀念印，以供市民蓋印留念。紀念印將會在指定郵政局提供，包括香港仔郵政局、郵政總局、沙田中央郵政局、屯門中央郵政局、尖沙咀郵政局、荃灣郵政局、九龍灣郵政局和香港郵政大樓郵展廊。紀念印的式樣載於附錄。

今起可在香港郵政網頁以「早鳥優惠」預購大熊貓郵品及紀念品組合

一系列以大熊貓為主題的紀念品亦會於12月12日起，在香港郵政網上購物坊「郵購網」及三間指定郵政局（郵政總局郵趣廊、尖沙咀郵政局及九龍灣郵政局）發售。市民可於今日至下月11日在香港郵政網頁，以「早鳥優惠」預購大熊貓郵品及紀念品組合。為配合大熊貓主題，上述郵政局及香港郵政大樓的郵政廣場將作特別裝飾，歡迎公眾蒞臨「打卡」。

有關郵票小型張、相關郵品、紀念印及以大熊貓爲主題的紀念品，可瀏覽香港郵政網頁（hongkongpost.hk/tc/panda）。