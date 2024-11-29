輪椅人士成功挑戰環球飛行最快紀錄　團體冀展示傷健共融出行實例

有團體早前發起「海陸空共融之旅」，組織3名傷健人士乘搭轉機航班，挑戰以最短時間環球飛行的健力士世界紀錄，並安排輪椅人士與學生一同乘搭香港海陸空多種交通工具，讓大眾體驗輪椅使用者出行會遇到的情況。



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慈善組織「極地同行」11月舉辦「海陸空傷健同行」活動，邀請超過200人參與，當中有不少是傷健人士，一起乘搭香港各種交通工具，包括港鐵機場快綫、昂坪360纜車、復康巴士、輪椅的士、觀光巴士、天星小輪和電車等，體大眾體驗輪椅人士乘搭交通工具的的實際情形。

今年已70歲的香港復康力量主席葉湛溪亦親身上陣，以輪椅使用者身份與兩名17歲中學生一同挑戰最快環遊世界飛行的紀錄。他們乘坐國泰航空客機用12小時飛往洛杉磯，再轉機飛往卡塔爾首都多哈，然後飛到印尼雅加達，最後返抵香港，全程用了44小時33分34秒，較健力士紀錄46小時30分快了約兩小時，現正待健力士紀錄官方確認。

極地同行主席盧俊賢表示，希望透過今次一系列活動，展示社會在無障礙設施和共融服務上的進步，鼓勵不同能力的人士探索更多交通選擇，並讓年輕一代與長者攜手合作，共同創造傷健共融的實例。

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勞工及福利局康復專員陳偉偉讚揚活動為推動無障礙出行提供了寶貴的實踐機會，而三日活動均有參與的立法會議員陳凱欣，亦認同活動是連結政策與實踐的里程碑。此外，輪椅羽毛球運動員陳浩源、藝人洪永城、油尖旺區議員楊子熙和油尖旺健康城市執行委員會主席王子成亦有參與支持。