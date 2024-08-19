SEN學生｜11歲過度活躍男童常被學校投訴　藥物治療後可做守門員

11歲的Ian在球場上「守龍門」，視線緊跟着足球在對手間傳遞，他是一名患有過度活躍症（英文簡稱ADHD）的有特殊教育SEN學生。媽媽蔡太說，9個月前Ian在老師心目中還是個壞學生，不會有機會參與足球校隊，現在經過9個月藥物治療，狀態終於穩定下來，兒子可以更投入學校生活。



現時SEN學生輪候公立醫院服務平均要一至兩年，但尋求私營醫療服務又費用不菲。由新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛以私人名義成立的非牟利機構「愛望基金」(The WEMP Foundation)，與港安醫院慈善基金合作，推動兒童成長發展綜合資助計劃，冀為1,000名合資格SEN學童提供資助接受評估及治療。



與友弄壞廁所被標籤是帶頭者 母：因患有過度活躍症

Ian在小一時確診過度活躍症，整個初小正值疫情，不用回校上課，蔡太指當時問題不大，但到上年小四回校，就開始因各種狀況而被老師投訴，包括上課時出位、弄壞廁所門鎖。

她表示自己對兒子成績沒什麼期望，就算他科科不及格也不介意，惟最困擾她的是學校投訴。她舉例，當Ian與幾個同學弄壞廁所，就會被指是Ian帶頭，因為他有過度活躍症而被標籤。

Ian上年小四開始回校，就因各種狀況而被老師投訴，包括上課時出位、弄壞廁所門鎖。（蘇煒然攝）

服藥9個月成績由肥佬變及格 教師准加入足球興趣班

Ian去年2月被母親帶到兒童及青少年精神健康中心尋求治療，但要輪候到今年12月，焦急之下見港安醫院有提供治療計劃而申請。經精神科醫生診症，認為Ian年齡較長而選用藥物治療。醫生用了約3個月調整藥物，之後找到適合的藥款和用量，情況也穩定下來。

現在Ian已接受9個月治療，蔡太指已甚少收到投訴，Ian不但沒再出位、弄壞廁所，成績更由原本約40分升至及格，有約60分。她續指，老師見Ian情況穩定後讓他參加足球興趣班，最近更在校隊中參加7人精英賽。Ian表示自己「不嬲都好多朋友」，與朋友一起踢波感開心，又指守龍門比做前鋒容易。

Ian表示自己「不嬲都好多朋友」，與朋友一起踢波感開心，又指守龍門比做前鋒容易。（蘇煒然攝）

治療為融入社會 精神科醫生：幾時的治療都是治療

為Ian診症的港安醫院精神科專科醫生黃汝明指，SEN學童的比例有上升趨勢，根據2023年一份中大調查，一成學生有過度活躍症，而自閉症在整體學生的佔比亦升了1％至2%。

她補充，這兩類「發展障礙」是自小就有，自閉症及過度活躍症一般分別在2歲及6歲前就可察覺得到病徵。她指家長或有「睇醫生就係食藥」的誤解，但其實不是每個個案都適宜以藥物治療，她會為小朋友全面評估後，再聯同其他專家，例如言語治療師、職業治療師、臨床心理學家等，針對性地制定治療方案。

雖然兒童0至6歲的腦部發展最迅速，但她強調「幾時的治療都是治療」，有些家長會認為小孩已過黃金時期而放棄治療，又或者以為病症「大個就冇」，但她表示治療的原意是幫助SEN學生融入社會，包括適應學校的環境。

港安醫院將設「心智多樣化」頻譜—兒童成長發展綜合資助計劃。（蘇煒然攝）

SEN學生輪候公院服務平均要1至2年

港安醫院將設「心智多樣化」頻譜—兒童成長發展綜合資助計劃，投入2,000萬元，預計提供1,000個治療名額，予正在輪候公營醫療服務的SEN基層學生。愛望基金首席執行官毛迪生表示，不少SEN學生輪候公營機構服務都要花上一至兩年，因此計劃希望在學生等候期間提供服務，以把握4至13歲治療黃金期。

港安醫院慈善基金（司徒拔道）項目總監梁瑋莉指，私家醫院的治療對中產或基層均大負擔，像Ian的個案，一年平均需花5、6萬看醫生和食藥。她指計劃只收行政費，精神科診症費及專職治療每次分別收320元及100元，綜援家庭豁免；4人家庭入息上限4萬、有以下其中一項證明文件就合資格申請：

．由公立醫院所發出的新症排期紙（等候時間多於 6 個月）

．教育心理學家初步評估及學校轉介信

．精神科醫生轉介信

．衛生署兒童體能智力測驗服務中心評估文件