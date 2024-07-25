慈善機構組織青年與傷健人士到佛山交流 促進社會共融
撰文：鄭寶生
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有慈善機構組織青年與傷健人士到佛山交流，在到訪當地景點的同時，亦希望促進互動，打破隔閡，建立更加包容和友愛的社會環境。
慈善機構「極地同行」組織了三日兩夜的「傷健青年佛山文化交流團」，邀請天主教新民書院的學生及數名傷健人士，到訪佛山多個景點。
他們在石灣南風古灶體驗了剪紙藝術，由剪紙師傅饒寶蓮教授銅鑿剪紙，之後參觀了廣東粵劇博物館，觀看粵劇表演。交流團亦到了佛山市祖廟博物館，參與者觀賞了黃飛鴻獅隊的舞獅表演，並在佛山鴻勝紀念館學習蔡李佛拳的基本動作和技巧。交流團參觀佛山市城市展覽館，認識佛山的傳統與名人。
工商科技項目方面，交流團參觀大眾汽車廠房，並提出多個問題，了解中國汽車生產業的發展程度。
參與交流團的學生表示，活動讓她對中國文化有了更深的理解，也對傷殘人士有了更多的認識。亦有傷健人士說，這次文化交流之旅充滿了正能量，學生在旅程中展現出的禮貌和助人精神令人欣慰，並期望他們在未來繼續保持這種精神。
是次交流團得到佛山市政協常務委員監羅家聰全力支持，羅在7月1日獲特區政府頒授榮譽勳章。
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