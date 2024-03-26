傷殘人士體育協會代表隊獲UNIQLO贊助制服4年：為殘疾運動員努力

香港傷殘人士體育協會（HKSPAD）代表隊獲日本服裝零售商UNIQLO自今年起，提供為期4年的官方制服贊助。UNIQLO周一（25日）公布時指出，公司支持殘疾人士運動發展，建立多元共融的社會。



UNIQLO香港營運總監太田友幸（左一）與殘疾運動員（左二起）張凱童、何宛淇、余翠怡、梁育榮、吳卓恩、郭永、任國芬出席發布會主持啟動儀式，與香港傷殘人士體育協會主席梁禮賢醫生合照。（UNIQLO提供圖片）

是次贊助隊服由今年4月1日起為期4年，適用於11個運動項目之單項體育賽事，包括射箭、田徑、羽毛球、硬地滾球、草地滾球、射擊、游泳、乒乓球、保齡球、輪椅籃球和輪椅劍擊。

UNIQLO香港營運總監太田友幸表示，支持多元共融是品牌理念中的重要一環，是次能夠進一步擴大與HKSPAD合作，全力支持香港傷殘人士體育協會代表隊，體現香港殘疾運動員專業的體育精神。HKSPAD主席梁禮賢醫生表示，非常榮幸可以成為UNIQLO的長期合作夥伴，期望雙方能繼續一起為殘疾運動員努力，共同宣揚殘疾人運動的價值和精神。

輪椅劍擊運動員余翠怡、硬地滾球運動員梁育榮和何宛淇、殘疾人游泳運動員吳卓恩、殘疾人保齡球運動員張凱童、殘疾人草地滾球運動員郭永及殘疾人田徑運動員任國芬都有出席周一發布會。