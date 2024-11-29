政府官員率團考察北都　信和、遠東發展、騰訊及內地企業代表出席

政府今日（29日）安排企業考察北部都會區，財政司司長陳茂波早上率領考察團於政府總部出發，中聯辦主任鄭雁雄及多名政府官員，包括財政司副司長黃偉綸、發展局局長甯漢豪等都有出席，多家企業獲邀參與，包括遠東發展集團主席邱達昌、信和集團副主席黃永光，騰訊公共事務副總裁李子樹，華潤集團、中國建築國際等內地企業的代表。



考察團先到訪河套區的「科創築城館」、聽取政府代表介紹北都整體規劃和發展、以及三個片區開發試點，其後到洪水橋／厦村新發展區專用安置屋邨樂翹樓，了解新發展區的規劃及建設情況。他們隨後返回政府總部午宴，下午將簽署支持北都發展的意向書。



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考察團由財政司司長陳茂波率領，大隊8時半從政府總部乘搭旅遊巴出發，先到「科創築城館」了解北都計劃及3個「片區」的開發試點資料。隨行的政府官員包括財政司副司長黃偉綸、發展局局長甯漢豪及中聯辦主任鄭雁雄。出席的發展商則包括信和集團副主席黃永光、遠東發展集團主席邱達昌、騰訊公共事務副總裁李子樹，以及華潤集團、中國建築國際等其他央企和國企的代表等。

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考察團約於11時許到達洪水橋新發展區專用安置屋邨樂翹樓，聽取政府介紹發展區規劃及建設情況。

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政府早前表示，北部都會區三幅地將試行「片區開發」模式，包括洪水橋廈村新發展區、粉嶺北新發展區以及新田科技城，每幅土地10至20公頃，預計明年至少有一個項目可以招標。「片區開發」意指政府揀選具價值的地塊成為片區後，透過招標讓發展商或財團負責土地平整及綜合開發，令片區提速落成。