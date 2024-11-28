動員百人撐北都簽意向　中資、地產商盡出暫講心唔講金｜政圈風聲

近年賣地頻頻流標，北部都會區作為港府重點推動的項目，固然不容有失。港府明天（29日）將安排大半日「集氣」活動，「廣發英雄帖」邀請企業實地考察北都，兼且簽意向書表明「支持和參與」北都發展，暫時「講心唔講金」，不會涉及承諾投資額。港澳辦、中聯辦、深圳市發改委都現身，活動盛大料動員百人撐場。



消息指，除了多間本地、外資地產商將參與，中資銀行更是傾巢而出，包括中銀、農行、工行、交行、建行、國開行等，連華潤、招商局等重磅國企亦盡出。重要基建不少得電訊商，據悉中移動香港、中國聯通會參與。本地電力公司包括中電亦會派人出席，屆時企業與企業之間亦要簽意向書，有多項合作構思。



發展局物色三個片區作為「片區開發」試點，圖為洪水橋／厦村新發展區構想圖。(發展局圖片)

北部都會區三幅地試行「片區開發」模式，包括洪水橋廈村新發展區、粉嶺北新發展區以及新田科技城，每幅土地10至20公頃，預計明年至少有一個項目可以招標。「片區開發」意指政府揀選具價值的地塊成為片區後，透過招標讓發展商或財團負責土地平整及綜合開發，令片區提速落成。

明日（29日）早上八時半會集齊參與的發展商、中資外資企業代表，在政府總部一起出發，跟隨帶隊的財政司司長陳茂波實地考察北部都會區。（資料圖片)

大半日辦三場活動 動員百人撐北都簽意向

為令「片區開發」順利推出，政府舉辦北都考察、簽意向書行動，對外稱之為「宣傳活動」。明日（29日）早上八時半會集齊參與的發展商、中資外資企業代表，在政府總部一起出發，跟隨帶隊的財政司司長陳茂波實地考察河套區港深創科園，以及洪水橋／廈村新發展區的規劃和建設情況，並會介紹整個北部都會區的發展，以及「三個片區」開發的試點。中午12時45分左右，返回政府總部出席特首李家超宴請的午宴。

焦點活動落在下午2時30分的「企業參與北部都會區發展簽署儀式」，屆時李家超、陳茂波、財政司副司長黃偉綸和發展局局長甯漢豪，以及相關官員都將出席。港澳辦、中聯辦及深圳市發展和改革委員會亦派代表參與。

據了解多間本地發展商會派員出席，預料包括在北部都會區有土地儲備或發展項目的新世界、恒地、新地等。（資料圖片）

中資、外資、科企、地產商、電訊商將傾巢而出

據悉，邀請函上已表明今次「企業參與北部都會區開發活動」，是獲港澳辦指導及中聯辦支持，同時提及北都是特區政府的重點項目，可見高度重視。官方的北部都會區諮詢委員會都有委員收到邀請。

商界亦不怠慢，據了解多間本地發展商會派員出席，預料包括在北部都會區有土地儲備或發展項目的新世界、恒地、新地等。據悉，大型央企、國企亦會派出「具代表性」的負責人出席，參與的機構亦有高「含金量」，包括華潤、招商局、粵海集團。

電訊商方面，中國移動香港、中國聯通都會派管理層出席。政府計劃引進不同的創科公司落戶北都，據了解商湯科技都會派出管理層出席。

屆時參與的撐北都簽意向書的包括中國銀行。（資料圖片）

中資銀行更是傾巢而出，屆時參與的包括中國銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行、交通銀行，以及國開行。據了解，國企管理層為首的香港中國企業協會，有參與協調政府與國企之間的溝通，包括北都的建設。

先後獲港澳辦主任夏寶龍接見的本地和外資機構，都會派員出席。據了解，包括去年獲夏寶龍讚揚以實際行動堅持對香港發展信心不動搖的中華電力。早前與夏寶龍見面的外資太古集團、怡和集團，預料亦會派員出席簽署意向書儀式，夏寶龍會面時期望他們繼續發揮優勢、積極作爲，為香港保持繁榮穩定更好發揮作用，為香港經濟社會發展多做貢獻。

陳茂波會向各單位及機構介紹北都規劃，包括三個片區作為「片區開發」試點，。(發展局圖片)

企業之間簽意向書 據悉望有多項合作

消息指，簽意向書儀式有兩個部分。除了企業與政府簽署意向書，表達「支持和參與」北都發展，部分企業亦會與其他企業簽署意向書。據悉，部分國企有意在港設立業務分部，看中有機會以較便宜地價，在北都覓地設立大樓的優點，希望「分一杯羹」。同時據指有電力公司有興趣與北都的超算中心合作，提供穩定電力，科企亦看中北都商機，希望有優惠條款買電。