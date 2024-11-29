一簽多行｜跨境巴提供95折車票吸客　支付寶推專屬優惠券

政府宣布，中央將於周日起恢復深圳市居民赴港「一簽多行」個人遊簽注，為迎接大批深圳旅客到訪，旅發局聯同業界推出多項跨境交通和消息優惠，三間跨境巴士將提供95折車票優惠、深圳北或福田往西九龍站的高鐵票有人民幣10 元優惠、支付寶提供價值至少人民幣188元的優惠券包等。



政府宣布，中央將於周日起恢復深圳市居民赴港「一簽多行」個人遊簽注。（資料圖片）

旅發局表示，中央政府今年先後將「個人遊」適用範圍擴至全國59 個城市，為香港拓闊旅客客源，今次進一步恢復並擴展深圳「一簽多行」個人遊簽注安排，為赴港旅遊的深圳居民提供更大的方便。

為配合新安排推行，旅發局將會夥拍不同的交通工具營辦商和支付工具平台，陸續為深圳的旅客度身訂造多項跨境交通和消費的優惠，同時加強在社交媒體的宣傳，吸引深圳旅客來港及消費。

深圳北或福田來港高鐵票有10元優惠

跨境交通優惠方面，12月9日至明年2 月28 日，三間跨境巴士包括永東直巴、環島中港通、中旅巴士，提供95 折車票優惠，涵蓋廣東省往香港路線。

另外，12 月9 日起，港鐵將向深圳赴港旅客，即深圳北或福田往西九龍，提供人民幣10 元的高鐵票價優惠，以及西九龍站免稅品店購物及圓方商場餐飲優惠。

至於消費優惠，支付寶將向深圳旅客推專屬訪港加碼優惠，至少人民幣188 元（約200港元）優惠券包。

另外，每次在香港消費「筆筆減」，最高可減人民幣888 元（約955 港元）。而微信支付將會向深圳旅客推出專屬旅客優惠券，提供匯率優惠。