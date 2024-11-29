深圳居民可1年內無限次來港　｢一簽多行｣、｢一周一行｣有何分別？

經國務院批准，中華人民共和國出入境管理局決定，自12月1日起，深圳市戶籍居民和居住證持有人可以申請辦理赴香港旅遊「一簽多行」簽注，在1年內可不限次數往來香港，每次在香港逗留不超過7天。

自2025年1月1日起，珠海市戶籍居民可以申請辦理赴澳門旅遊「一周一行」簽注，在1年內的每周可前往澳門一次且僅限一次，每次在澳門逗留不超過7天；橫琴粵澳深度合作區戶籍居民和居住證持有人可以申請辦理赴澳門旅遊「一簽多行」簽注。

那麼，「一簽多行」和「一周一行」有怎樣分別？又有何關聯？



自12月1日起，深圳市戶籍居民和居住證持有人可以申請辦理赴香港旅遊「一簽多行」簽注。（視覺中國）

一簽多行 曾一度被調整

「一簽多行」，主要適用於深圳市戶籍居民，旨在便利深圳居民赴港，促進香港相關行業的發展。

2009年4月1日政策規定，凡不屬於國家登記備案的工作人員的深圳戶籍居民，可以持本人身份證與戶口本向公安機關的出入境管理部門申請多次往返香港簽注業務。

「一簽多行」，自2009年試行以來，便利了深圳居民訪港，惟隨着內地訪港旅客增速較快，給本港旅遊承載力造成較大壓力，亦令水貨客問題日益嚴重。根據特區政府請求，中央決定2015年4月13日開始，將「一簽多行」調整至「一周一行」。

中央決定2015年4月13日開始，將「一簽多行」調整至「一周一行」。（資料圖片）

一周一行 一年可訪港52次

「一周一行」，最早也是針對深圳戶籍居民提出的，一年內52次訪港的自由行政策。持「一周一行」簽注的深圳居民可在每周的周一至周日到香港1次，每次可逗留7天。全國政協副主席梁振英曾表示，「深圳赴港一周一行針對內地水貨客」。

而自2025年1月1日起，「一周一行」亦將適用於珠海市戶籍居民到澳門旅遊。

如何辦理？

深圳市、珠海市和橫琴粵澳深度合作區符合條件居民或居住證持有人（國家工作人員和現役軍人除外）可以向當地公安機關出入境管理機構人工窗口，或設在窗口的智能簽注設備提交申請。

自2025年1月1日起，「一周一行」亦將適用於珠海市戶籍居民到澳門旅遊。（示意圖片/新華社）

據介紹，旅客當日在智能簽注設備辦好就可訪港旅行，即是香港12月1日就能迎來「一簽多行」的深圳旅客。

而自2024年12月1日起，深圳市公安機關出入境管理機構不再受理赴香港「一周一行」簽注申請，已簽發的「一周一行」簽注仍在有效期內的可繼續使用。