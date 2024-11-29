一簽多行恢復擴至非戶籍深圳居民　1800萬人可申請　最快12.1即到

一簽多行12月1日復簽，更把合資格人士由深圳戶籍居民擴展至持有居住證的非戶籍深圳居民，港府指合資格獲一簽多行簽注深圳居民將增至過千萬，立法會批發及零售界議員邵家輝更料涉及1800萬人。

行政長官李家超感激中央政府加速推進，短時間內落實、帶給特區好消息。政府已舉行跨部門會議，確保12月1日口岸、旅遊設施及公共交通網絡運作暢順。內地方面，深圳市公安局在多個服務中心設有「深圳港澳通行證自助簽注機」，24小時開放。合資格居民只需要插入證件，選擇辦理簽注種類，付費後打印簽注便完成辦理。換言之，深圳居民12月1日申請，最快當日便可以來港。



合資格深圳居民12月1日起可以申請「一簽多行」。（資料圖片/鄭子峰攝）

12月1日辦證可即日來港

現時深圳只容許戶籍居民申請「一周一行」簽注到香港。恢復「一簽多行」後，估計合資格申請的深圳居民將增至過千萬。政府認為新安排，能讓深圳居民更方便自由訪港，進一步為香港的旅遊、餐飲和零售等行業注入新動能。

深圳市公安局在多個服務中心設有「深圳港澳通行證自助簽注機」，24小時開放。合資格居民只需要插入證件，選擇辦理簽注種類，付費後打印簽注便完成辦理。換言之，深圳居民12月1日申請，最快當日便可以來港。

行政長官李家超感激中央短時間內落實一簽多行。（資料圖片）

李家超：感激中央短時間內落實

行政長官李家超在10月16日公布的施政報告，表示已向中央提出請求恢復深圳「一簽多行」。李家超感謝中央重視和考慮建議：「我感激中央政府有關部委積極研究，加速推進，在這短時間內落實措施，帶給特區好消息。」

政務司司長陳國基昨日（28日）主持跨部門會議。（陳國基facebook相片）

陳國基主持跨部門會議 確保運作暢順

政務司司長陳國基昨日（28日）主持跨部門會議，統籌各部門作好準備及配合，包括文化體育及旅遊局、保安局、商務及經濟發展局和運輸及物流局。陳國基要求各部門確保口岸、旅遊設施及公共交通網絡等運作暢順，又要求密切監察訪港旅客數字，按需要增派人手及加強服務。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄認為新措施將大大增加訪港人數，進一步刺激香港旅遊、零售和餐飲業。

邵家輝：旅客消費模式已變 水貨客問題不會重現

立法會批發及零售界議員邵家輝指，中央恢復深圳赴港「一簽多行」，並擴展至持居住證的所有深圳居民，涉及1800萬人，相信能為本港零售界帶來信心，建議業界提升銷售質素，可較多售賣源自本地、外國的產品，相信能吸引內地遊客。他又指，旅客來港的消費模式已改變，加上本港發展18區深度遊，相信能分散旅客，減少旅遊景點擁擠，上水水貨客問題亦不會重現。