一簽多行｜帶旺上水水貨街生意？　店員沒期望：靠內地客都好難做

國家出入境管理局決定由12月1日（周日）起，恢復深圳赴港旅遊「一簽多行」政策，距離取消「一簽多行」已時隔9年多，外界普遍認為這項措施，有助帶旺本港旅遊、零售及餐飲業。不過，當年「一簽多行」實施期間，人頭湧湧的「水貨街」上水新財街一帶，人潮已不復現，記者今日（29日）在場視察，一小時內僅得一、兩位「拖篋」旅客，街上相當冷清。有零售店職員表示，現時生意淡薄，加上內地經濟稍遜本港，對內地旅客的消費力沒有信心，感嘆：「𠵱家靠內地客都好難做得住。」



當年在推行「一簽多行」政策期間，由於上水區最接近羅湖口岸，吸引不少深圳居民前來區內購買藥品、美妝和生活用品，導致該區的藥房和美妝店開至成行成市，分布於人流最多的新財街一帶，有「水貨街」之稱，每日常見有拖篋內地客擠得水泄不通，不僅帶來愈趨嚴重的水貨客問題，並推高區內的舖租和物價。

不過，隨着2015年取消「一簽多行」政策及疫情封關的雙重衝擊，今時今日的「水貨街」已由人來人往，變成「吉舖」處處，場面冷清。記者今早（29日）在新財街一帶，發現十多個舖位都已拉閘，貼出招租告示待租，有部份仍在營業的美妝店，半小時內都無人光顧；也有數間藥房及藥材店營業，但有藥房職員說近月市道冷清，生意一般，認為「一簽多行」實施後「應該有啲幫助嘅」，惟不敢有太大期望。

其中一間售賣零食、紙巾或水等用品的零售店，有職員稱本身時常北上，看到內地經濟亦不比香港好，有兩名居住內地的姪兒都失業，只間中送外賣賺取微薄薪水。她又指區內已有不少美妝店因「做唔住」而結業，慨嘆：「𠵱家冇得靠內地旅客，幫唔到幾多」。