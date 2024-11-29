北都意向書內容揭盅　85簽署企業名單一覽　長實新地恒地首批上台

港府今午（29日）於政府總部舉行「企業參與北部都會區發展簽署儀式」，85間企業分批上台簽署「支持及參與北部都會區發展」的一般意向書，意向書內容只有一句，就是「支持及參與北部都會區發展」。至於「企業之間就與北部都會區發展有關項目的參與書」則涉37間企業，港府指，企業之間簽署共32份合作協議，總投資金額逾千億元。

一般意向書的簽署，85間企業代表分成4批上台簽署，第一批上台的包括長江實業集團有限公司：恒基兆業地產、新世界發展及新鴻基地產代理等，亦有不少中國內地的銀行。（85間企業名單一覽）



一般意向書內容只有一句：支持及參與北部都會區發展

85間企業分批上台簽署的「支持及參與北部都會區發展」一般意向書，內容只有一句，就是「支持及參與北部都會區發展」。

85間企業分批上台簽署的「支持及參與北部都會區發展」一般意向書，內容只有一句，就是「支持及參與北部都會區發展」。（黃浩謙攝）

85間簽署意向書企業名單：

招商局集團有限公司

中國光大集團股份公司

華潤（集團）有限公司

恒基兆業地產有限公司

長江實業集團有限公司

新鴻基地產代理有限公司

華潤置地有限公司

中國交通建設股份有限公司

中國移動香港有限公司

中國生物科技服務控股有限公司

Rain Biotech Solutions Limited

中國旅遊集團有限公司

紫荊文化集團

中國太平保險集四新世界發展有限公司

會德豐地產（香港）有限公司

九龍建業有限公司

中國鐵建（香港）有限公司

港深創新及科技園有限公司

中國聯通國際有限公司

順豐速運（香港）

深圳能源集團股份有限公司

中國銀行（香港）有限公司

東亞銀行有限公司

香港上海匯豐銀行有限公司

交通銀行（香港）有限公司

阿斯利康

信德集團有限公司

國家開發銀行香港分行

太平金融控股有限公司

華潤創業有限公司

交銀國際控股有限公司

中航資本國際控股有限公司

渣打銀行（香港）有限公司

中國工商銀行（亞洲）有限公司

中國建設銀行（亞洲）股份有限公司

鷹君集有限公司

遠東發展有限公司

騰訊

中國農業銀行股份有限公司香港分行

招商局蛇口工業區控股股份有限公司

中國光大環境（集團）有限公司

招商永隆銀行有限公司

深圳高速公路集團股份有限公司

中國南方電網有限責任公司

中國中鐵股份有限公司

中華電力有限公司

信和集團

霍英東集團

港鐵

中國中鐵國際集團有限公司

中國海外發展有限公司

中國土木工程集團（香港）有限公司

香港浙經有限公司

中港物流協會（香港）有限公司

中國建築集團有限公司

太古地產

嘉里發展有限公司

瑞安集團

香港中華煤氣有限公司

中國海外集團有限公司

五礦地產有限公司

中國建築國際集團有限公司

中國鐵塔股份有限公司

華營建築有限公司

邦盛供應鏈管理有限公司

廣東粵海控股集團有限公司

深業集團有限公司

九龍倉集團有限公司

商湯科技

京東集團

阿里雲智能香港

粵海廣南（集團）有限公司

深圳能源環保股份有限公司

威馳騰（福建）汽車有限公司

上海實業（集團）有限公司

恒隆集團有限公司

思謀集團有限公司

中國生物製藥有限公司明察康健有限公司

浙江省建設投資集團股份有限公司

上海隧道工程股份有限公司

環球益養有限公司

深城交數字科技（香港）有限公司

