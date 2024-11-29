北都意向書｜恒地等企業簽署32份項目投資協議　投資額達1000億元

政府今日為發展都會區舉行造勢大會，今早先邀請中港商界代表實地考察，並在午宴後企業代表會在政府總部，出席「企業參與北部都會區發展簽署」儀式。據悉，企業代表會在行政長官李家超及中聯辦主任鄭雁雄等人見證下，分批上台簽署「支持及參與北部都會區發展」的一般意向書，之後再分批上台簽署與北部都會區發展有關的「項目參與書」，午宴及簽署儀式主要以普通話及英語進行。

有份出席的企業分4批簽署發展意向書外，亦分2批簽署32份同北部都會區有關的項目協議，投資金額1,000億元。



企業代表會在行政長官李家超及中聯辦主任鄭雁雄等人見證下，分批上台簽署「支持及參與北部都會區發展」的一般意向書。（黃浩謙攝）

據悉，今次活動有港澳辦、中聯辦、深圳市發改委參與，動員過百人，多間內地大型銀行、重磅國企、本地和外地地產商與機構均會參與。

+ 5

今早的考察團由財政司司長陳茂波率領，隨行的政府官員包括財政司副司長黃偉綸、發展局局長甯漢豪及鄭雁雄。出席的發展商則包括信和集團副主席黃永光、遠東發展集團主席邱達昌、騰訊公共事務副總裁李子樹，以及華潤集團、中國建築國際等其他央企和國企的代表等。

另外在下午的簽署儀式現場，已見多名中港企業代表的名牌。多名企業代表的名單均在午宴名單上出現，當中包括中銀（2388）副董事長兼總裁孫煜﹑恒地（0012）執行董事黃浩明﹑會德豐地產主席梁志堅﹑東亞（0023）聯席行政總裁李民橋﹑遠東發展（0035）主席邱達昌，嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗﹑長實（1113）物業投資及估值部首席經理陳文偉﹑新世界（0017）首席財務總監劉富強﹑新地（0016）副董事總經理黃植榮﹑瑞安房地產（0272）副主席羅寶瑜﹑港鐵（0066）行政總裁金澤培﹑黃永光﹑恒隆（0101）首席財務總監趙家駒﹑九倉（0004）執行董事兼財務總監徐耀祥﹑中華電力總裁羅嘉進等。

至於在發展簽署儀式上，第一批有份簽署意向書的企業或機構，

包括﹕商局集團有限公司

中國旅遊集團有限公司

中國光大集團股份公司

紫荊文化集團

華潤（集團）有限公司

中國太平保險集團

恒基兆業地產有限公司

新世界發展有限公司

長江實業集團有限公司

會德豐地產（香港）有限公司

新鴻基地產代理有限公司

九龍建業有限公司

華潤置地有限公司

中國鐵建（香港）有限公司

中國交通建設股份有限公司

港深創新及科技園有限公司

中國移動香港有限公

中國聯通國際有限公司

中國生物科技服務控股有限公司

順豐速運（香港）

深圳能源集團

第二批簽署意向書的企業或機構，包括﹕中國銀行（香港）有限公司

東亞銀行有限公司

香港上海匯豐銀行有限公司

交通銀行（香港）有限公司

阿斯利康

信德集團有限公司國家開發銀行香港分行

太平金融控股有限公司

華潤創業有限公司

交銀國際控股有限公司中航資本國際控股有限公司

渣打銀行（香港）有限公司中國工商銀行（亞洲）有限公司中國建設銀行（亞洲）股份有限公司

鷹君集團有限公司遠東發展有限公司

騰訊

中國農業銀行股份有限公司香港分行

招商局蛇口工業區控股股份有限公司中國光大環境（集團）有限公司招商永隆銀行有限公司

深圳高速公路集團股份有限公司

+ 5

第三批簽署意向書的企業或機構，包括﹕

中國南方電網有限責任公司

中國中鐵股份有限公司

中國建築集團有限公司

中華電力有限公司

太古地產

信和集團

嘉里發展有限公司

瑞安集團

霍英東集團

香港中華煤氣有限公司

MTR Corporation Limited

中國海外集團有限公司

中國中鐵國際集團有限公司

五礦地產有限公司

中國海外發展有限公司

中國建築國際集團有限公司

中國土木工程集團（香港）有限公司

中國鐵塔股份有限公司

香港浙經有限公司

華營建築有限公司

中港物流協會（香港）有限公司

邦盛供應鏈管理有限公司