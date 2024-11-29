北都意向書儀式鄭雁雄李家超等見證　企業簽意向書後簽項目參與書

港府今日（29日）為北部都會區舉行造勢大會，早上先邀中港商界代表實地考察，午宴後，企業代表齊集政府總部，出席「企業參與北部都會區發展簽署」儀式。據悉，企業代表會在行政長官李家超及中聯辦主任鄭雁雄等人見證下，分批上台簽署「支持及參與北部都會區發展」的一般意向書，之後再分批上台簽署與北部都會區發展有關的「項目參與書」，午宴及簽署儀式主要以普通話及英語進行。



據悉，今次活動有港澳辦、中聯辦、深圳市發改委參與，動員過百人，多間內地大型銀行、重磅國企、本地和外地地產商與機構均會參與。在早上，財政司司長陳茂波率部分國企、港資、外資企業負責人實地考察北部都會區，多名特區官員隨團，到下午2時30分在政總出席簽署儀式。



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北部都會區｜發展局物色三個片區作為「片區開發」試點，分別位於新田科技城、洪水橋／厦村和粉嶺北。圖為新田科技城構想圖。(發展局圖片)

政府今早安排企業考察北部都會區，財政司司長陳茂波早上率領考察團於政府總部出發，中聯辦主任鄭雁雄及多名政府官員，包括財政司副司長黃偉綸、發展局局長甯漢豪等都有出席，多家企業獲邀參與，包括遠東發展集團主席邱達昌、信和集團副主席黃永光，騰訊公共事務副總裁李子樹，華潤集團、中國建築國際等內地企業的代表。

考察團由財政司司長陳茂波率領，大隊8時半從政府總部乘搭旅遊巴出發，先到「科創築城館」了解北都計劃及3個「片區」的開發試點資料。隨行的政府官員包括財政司副司長黃偉綸、發展局局長甯漢豪及中聯辦主任鄭雁雄。出席的發展商則包括信和集團副主席黃永光、遠東發展集團主席邱達昌、騰訊公共事務副總裁李子樹，以及華潤集團、中國建築國際等其他央企和國企的代表等。

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考察團約於11時許到達洪水橋新發展區專用安置屋邨樂翹樓，聽取政府介紹發展區規劃及建設情況。