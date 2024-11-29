奶茶金茶王｜港區決賽奪冠女茶王　大灣區總決賽再下一城獲季軍

在金茶王港區決賽奪冠、年屆七旬的梁彩美，在大灣區總決賽再下一城，贏得季軍。她今年7月接受訪問時指，會以平常心參賽，又指沖茶秘訣在於盡量掌握好時間。



在金茶王港區決賽奪冠、年屆七旬的梁彩美，在大灣區總決賽再下一城，贏得季軍。（主辦方提供）

由香港咖啡紅茶協會主辦的 《全國及大灣區金茶王大賽2024（港式奶茶）》，於昨日（28日）在廣州圓滿落幕。來自香港元朗「栢妮絲咖啡店」的梁彩美，在港區決賽奪冠後，再代表香港賽區參加大灣區賽，結果贏得季軍。

今年7月，梁彩美奪得金茶王港區決賽冠軍受訪時稱，對賽果感到十分驚喜，「諗唔到我會攞到獎，因為自己年紀都大，有少少自卑。」她指，曾在加拿大的茶餐廳工作8年，閒時亦愛為一班好友沖茶，又指沖茶秘訣在於盡量掌握好時間，「唔好驚」，用平常心來比賽。

新金茶王梁彩美（中）曾在加拿大的茶餐廳工作8年，閒時亦愛為一班好友沖茶，因此累積了一點經驗。（資料圖片／吳綽詩攝）

大灣區賽參賽選手來自灣區 11 個城市，總決賽冠軍則由代表中山賽區的黃嘉鴻；亞軍由代表肇慶賽區的綠櫻莊園李錦鋒獲得。

全國賽決賽由陳健輝獲得全國賽冠軍，亞軍吳年春，季軍田興。（主辦方提供）

黃家和：冀激發對於港式奶茶關注

今年活動以「非遺文化耀國際，奶茶飄香遍神州」為主題，吸引來自全國各地的「奶茶高手」參加，包括香港、澳門、廣東等全國各地。除了大灣區決賽，全國賽決賽冠軍由來自超級魔廚（新會店）的陳健輝獲得，亞軍吳年春（來自椰子姐姐茶飲(總店)），季軍田興（來自「來展銘乾飯」港式茶餐廳（思明店））。

香港咖啡紅茶協會主席黃家和在決賽致辭時稱，大賽旨在推廣和傳承港式奶茶這一香港非物質文化遺產。港式奶茶作為連接香港與大灣區的文化紐帶，承載着深厚的歷史底蘊。他期望通過今次大賽，激發更多人對於港式奶茶文化傳承的熱愛和關注，讓這個非遺文化在大灣區乃至全球煥發新活力。