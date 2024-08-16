70歲女茶王當新金茶王　日日由朝沖到晚積實力　將出戰大灣區決賽

金茶王港區決賽今日（16日）在會展舉行，早前在初賽出線的8位入圍者以20分鐘時限，沖出熱燙的奶茶給14位評判評審。最後70歲的梁彩美以0.28分之差，勝出成為冠軍，將於11月代表香港到廣州參與大灣區決賽。



梁彩美對勝出比賽感到驚訝，她說以平常心出賽，而且因年紀大擔心比不上，沒預料能獲得佳績。教授了她半年的師傅李兆成則指，梁熱愛沖茶，「日日由朝沖到晚」，表示其毅力令她沖得一手好茶。



冠亞季軍全為女茶王

香港咖啡紅茶協會舉辦的金茶王大賽迎來第15屆，評判需根據奶茶的茶色、茶香、溫度、回味、滑度、茶味、濃厚度及茶奶平衡，一共9個指標評分。

8名入圍者的分數相差只在幾分之內，最終由三位女茶王奪得冠亞季軍，大會司儀形容她們的細心沖出幼滑奶茶。

初賽最高分的鄧蓮鳳（右）在決賽奪季軍，而李素婷（中）和梁彩美（左）分別奪得亞軍及冠軍。（吳綽詩攝）

金茶王梁彩美感意外：年紀大有少少自卑

梁彩美在初賽不是首兩名，她表示對賽果感到十分驚喜，「諗唔到我會攞到獎，因為自己年紀都大，有少少自卑。」

曾在加拿大茶餐廳工作8年 靚茶秘訣在掌握時間

她指自己曾在加拿大的茶餐廳工作8年，閒時亦愛為一班好友沖茶，因此累積了一點經驗。她在報讀金茶王的入門班和深造班後，希望再進深手藝，開始跟師傅李兆成學習。

新金茶王梁彩美（中）曾在加拿大的茶餐廳工作8年，閒時亦愛為一班好友沖茶，因此累積了一點經驗。（吳綽詩攝）

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她續指，「有時心情都會影響杯奶茶」，故沖茶秘訣在於盡量掌握好時間，「唔好驚」，用平常心來比賽。她表示自己雖然有茶餐廳沖茶經驗，但跟李兆成學師半年後，發現還有很多「蹺妙」要鑽研，包括怎樣控制時間、怎樣撞茶，都由師傅一手一腳教導。她指微細的因素如溫度、速度都可以很影響茶的味道，「（你以為）簡單一杯茶，但爭少少又唔同咗味道。」

是次比賽主題是將港式奶茶文化傳出國外，她稱自己兩個小朋友在外國，都想開咖啡或茶鋪。她補充道，之前也想教兒子沖奶茶，惟他沒有興趣，笑言希望獲獎有名後，兒子會願意學習。被問到如果在外國發展奶茶事業，她指兒子在英國，亦有親戚在越南，因此會選擇這兩個地方。她續指，「外國較喜歡的紅茶與香港不同，但都可以有機會沖返港式奶茶。」她又表示香港是「奶茶之都」，相信港人對奶茶的熱愛能令奶茶文化有好的發展。

梁彩美師承首屆金茶王大賽亞軍李兆成，跟隨學師半年，「日日由朝沖到晚」。（吳綽詩攝）

師承首屆金茶王亞軍 讚她日日由朝沖到晚

師傳李兆成是2009年首屆金茶王大賽的亞軍，其徒弟陳錦滙亦於2011年獲冠軍。李表示梁「日日由朝沖到晚」，每日都沖兩三壺茶，雖然跟他學藝的時間只是半年，但認為她的勤奮練習和毅力令她沖得一手好茶。

李師傳於80年代開茶餐廳，以前做酒店的他初時不懂沖奶茶，開店後才慢慢跟水吧師傅學習，磨練出今日技藝。他稱以前由學徒到師傅，需要5年時間，但現在3個星期就可做水吧師傅，缺少磨練。被問到對奶茶文化在香港發展的看法，他表示現在食客對奶茶的重視大不如前，認為奶茶不應只是套餐的一部分，宜獨立地嘆茶，才能品嚐到味道，「帶返起香港飲食文化，唔淨係食，飲都要帶返起。」