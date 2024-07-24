奶茶金茶王｜學沖茶2年女子初賽首名出線　獲金茶王丈夫傳授秘技

全國及大灣區金茶王大賽2024香港區今（24日）舉行初賽，8位參賽者脫穎而出，將參加下月16日的香港區決賽。



以初賽最高分入選的鄧蓮鳳師承「大灣區金茶王大賽2019」港區茶王梁海慶，二人不止師徒關係，而是更親密的夫妻關係，鄧蓮鳳獲得丈夫直傳。她說能勝出比賽除需日常練習外，亦靠丈夫指點；雖然一直有信心能勝出比賽，但對結果仍感愕然。 她因從小就喜歡飲奶茶而引發學沖奶茶的契機，「既然人哋可以沖得好，自己冇理由唔得」，故不斷學習。



全國及大灣區金茶王大賽2024香港區今（24日）舉行初賽，當中有8位參賽者突圍而出，並將參與下月16日的香港區決賽。（黎婉婷攝）

由香港咖啡紅茶協會主辦的金茶王大賽已踏入第15年，是此大賽主題聚焦非遺文化推廣，並冀提高有關行業從業員的專業地位，及推動兩地餐飲業經濟發展。

香港咖啡紅茶協會主席黃家和表示，全港每日被飲用的奶茶約250萬杯，每年約10億杯，所產生的經濟效益超過100億元。（黎婉婷攝）

2019年港區茶王之妻 鄧蓮鳳獲授掌握沖茶時間

初賽最高分的鄧蓮鳳跟隨金茶王丈夫梁海慶學沖奶茶不到兩年時間，這次是她首次參加比賽。她指因平日有持續練習沖茶，滿意練習成果，故對比賽亦有信心。被問及覺得自己的勝出之處在何，她稱時間掌握、茶葉的黃金比例十分重要，同時亦需要梁師傅指點，又有得到他傳授祕技。

練習時常「倒到成身濕晒」 成果一次比一次好

鄧蓮鳳說，從小就喜歡飲奶茶，「既然人哋可以沖得好，自己冇理由唔得」；又覺得梁師傅所沖的奶茶很好飲，故嘗試學習，而練習成果一次比一次好，信心更大。她最難忘是練習時經常「倒瀉」奶茶，「整到啲鞋，倒到成身濕晒」，又經常被熱水「淥親」。但她表示仍會不斷嘗試，不會氣餒。

她指目前有不少台式手搖奶茶等飲品競爭，故有一定的行業競爭，但其實港式奶茶有一群「忠實擁躉」，故激發她去鑽研。

第二名同屬梁海慶學生 指奶茶與蛋撻等「非常夾」

入選第二名的鄭萬珍，她同屬梁海慶之學生。被問及心情，她說：「冇咩感受，覺得師傅好勁！」她表示只上過數堂課，亦無特意練習。

鄭萬珍覺得奶茶是香港獨特文化，又因之前有製作西餅的經歷，覺得奶茶與蛋撻等「非常夾」，故去學習沖奶茶。她希望香港可以普及沖泡奶茶課程，或在中學設奶茶工作坊，令更多人知道港式奶茶文化。

第二名的入選者鄭萬珍，她同屬梁師傅梁海慶之學生。（黎婉婷攝）

黃家和：港日賣250萬杯奶茶 一年涉近10億杯

香港咖啡紅茶協會主席黃家和表示，不要看輕一杯奶茶，指全港每日被飲用的奶茶約250萬杯，每年約10億杯，所產生的經濟效益超過100億元。故在帶動經濟方面，香港咖啡紅茶協會會繼續不遺餘力地在各地推廣港式奶茶。