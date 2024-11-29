「天麻杜仲七葉參」未經註冊　一男涉售藥被捕　衞生署籲勿服用

衞生署呼籲市民，切勿購買或服用圖中所示一款標示為「天麻杜仲七葉參」的口服產品，因該產品懷疑含有未標示受管制的藥物成分。翻查資料，該藥物聲稱可治風濕及腰酸背痛。



衞生署今日（29日）聯同警方執法，拘捕一名66歲男子涉嫌非法售賣第1部毒藥及未經註冊藥劑製品。調查顯示，「天麻杜仲七葉參」含有雙氯芬酸、特比萘芬及對乙酰氨基酚，為未經註冊藥劑製品。



發言人重申，所有已註冊的藥劑製品的包裝上，必須附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」。



衞生署呼籲市民，切勿購買或服用圖中所示一款標示為「天麻杜仲七葉參」的口服產品，因該產品懷疑含有未標示受管制的藥物成分。（衛生署提供）

疑出售未經註冊藥劑製品 一男被捕

衞生署今日聯同警方執法，到西營盤拘捕一名66歲男子，涉嫌非法售賣第1部毒藥及未經註冊藥劑製品。衞生署呼籲，市民切勿購買或服用圖中所示一款標示為「天麻杜仲七葉參」的口服產品，因該產品懷疑含有未標示受管制的藥物成分。衞生署會繼續跟進和調查事件。

衞生署發言人稱，較早前接獲情報，一間位於西營盤的列載毒藥銷售商（通稱為藥行）的處所涉嫌出售上述產品，立即採取跟進，並到該處購買樣本作化驗。化驗結果顯示，樣本含有雙氯芬酸、特比萘芬及對乙酰氨基酚（即撲熱息痛）。前二者屬《藥劑業及毒藥條例》下的第1部毒藥，而包含在藥劑製品內的對乙酰氨基酚則屬《條例》下的第2部毒藥。有關產品懷疑屬未經註冊藥劑製品。

翻查資料，「天麻杜仲七葉參」的口服產品聲稱可治風濕及腰酸背痛。

必須在醫生指示下使用 過量服用可致嚴重肝損傷

雙氯芬酸屬非類固醇消炎藥，可用於止痛；特比萘芬屬抗真菌藥。含有雙氯芬酸及特比萘芬的口服產品均屬處方藥物，必須在醫生指示下使用，憑醫生處方才可在註冊藥劑師監督下於獲授權藥房購買。另外，對乙酰氨基酚屬止痛退燒藥，過量服用可導致嚴重的肝損傷。含有對乙酰氨基酚的藥劑製品屬第2部毒藥，只可在藥房或藥行購買。

衛生署：所有已註冊藥劑製品包裝附註冊編號

發言人強烈呼籲市民，切勿購買或服用成分或來歷不明的產品。所有已註冊的藥劑製品的包裝上，必須附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」。未經註冊藥劑製品的安全、素質及效能均未獲保證。

發言人申，已購買相關產品的市民應立即停止服用，如有疑問或服用後感到不適，應立即徵詢醫護人員的意見。市民可於辦公時間內，將有關產品交予九龍彌敦道345號永安九龍中心18樓1804-06室衞生署藥物辦公室銷毀。